Ерлан Карин выступил на открытии мероприятия интеллектуального клуба Zakovat

Международное сотрудничество , Политика
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Государственный советник Ерлан Карин вместе с помощником президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой посетили мероприятие, организованное интеллектуальным клубом Zakovat, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На открытии мероприятия Ерлан Карин выступил с приветствием для участников. В своем выступлении он отметил, что проект Zakovat стал еще одним мостом, соединяющим страны и благоприятно влияющим на укрепление двусторонних культурно-гуманитарных связей.

Он обратил внимание на то, что президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает необходимость укоренения в обществе прогрессивных ценностей и установок, культа знаний, профессионализма. Так, за последние несколько лет в Казахстане были приняты меры по повышению статуса педагогов и врачей, деятелей культуры и искусства, поддержке креативной индустрии, а также увеличено количество грантов на исследования и стажировки молодых ученых, создан Президентский молодежный кадровый резерв. Эти ценности и проекты во многом перекликаются с идеологией клуба Zakovat.

Кроме того, государственный советник подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан уверенно следуют по пути масштабных преобразований.

В заключение Ерлан Карин выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество Казахстана и Узбекистана будет и впредь укрепляться во благо братских народов двух стран.

В своем выступлении Саида Мирзиёева обратила внимание на то, что молодежь играет важную роль в созидательных процессах и выступает ключевым драйвером прогресса.

В этой связи она подчеркнула значимость проекта Zakovat в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. По ее словам, проекты такого рода положительно влияют на повышение качества человеческого капитала стран Центральной Азии.

Глава узбекской делегации отметила активный политический диалог президентов Узбекистана и Казахстана, который способствует укреплению статуса Центральной Азии в качестве  безопасного, процветающего региона.

#казахстан #сотрудничество #Узбекистан #Карин

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