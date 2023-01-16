Ерлан Кошанов обсудил ход реализации проекта "Ауыл аманаты" с аграриями Актюбинской области

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Задача партии «AMANAT» и Правительства – масштабировать проект «Ауыл аманаты» на всю страну.

Пресс-служба партии «AMANAT»

Актюбинская область одной из первой приступила к реализации предвыборной программы президента по повышению доходов граждан на селе. В этой работе активное участие принимает партия «AMANAT». Сегодня председатель партии Ерлан Кошанов провел встречи с представителями крестьянских хозяйств региона, где обсудил реализацию нового этапа проекта «Ауыл аманаты» и запустил новый партийный проект по повышению финансовой грамотности «Қаржылық сауаттылықты арттыру», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В Актобе состоялось совещание по вопросам реализации проекта «Ауыл аманаты» с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, акима области Ералы Тугжанова, представителей государственных органов, сельхозтоваропроизводителей региона. Всего более 200 человек.

Председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе приоритетное внимание уделил вопросам повышения уровня жизни на селе. В целом, в ближайшие 7 лет на повышение доходов сельских жителей предусмотрено выделение 1 трлн тенге, что позволит создать более 350 тысяч качественных рабочих мест в сельском хозяйстве.

«Для улучшения благосостояния и оперативного решения социальных проблем сельского населения Правительством совместно с партией «AMANAT» реализуется проект «Ауыл аманаты». Уже в этом году на его реализацию выделено 52 млрд тенге. При партии открыт проектный офис, обеспечивающий методологическое сопровождение, обучение граждан и акимов, мониторинг
процесса приема заявок и распределения средств. Это реальные шаги, которые позволят поднять наши села», - сказал Ерлан Кошанов.

Он отметил, что по итогам пилотного запуска проекта в 11 сельских округах Жамбылской области среднемесячный доход в селах вырос в 1,7 раза, количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось в 3 раза, уровень безработицы снизился на 36%.

Задача партии «AMANAT» и Правительства – масштабировать проект «Ауыл аманаты» на всю страну. Важно также правильно
проинформировать население о всех преимуществах проекта.

Особое внимание в рамках проекта «Ауыл аманаты» уделено удобству и скорости при получении кредита. Заявка подается онлайн на специальную цифровую платформу через ЭЦП. При этом, если, раньше на одобрение кредита уходило до трех недель, то сейчас должно уходить максимум до трех часов. Вся информация собирается автоматически из всех имеющихся баз. В настоящее время цифровая платформа работает в пилотном режиме.

В этот же день Ерлан Кошанов встретился с жителями Мартукского района, участниками проекта «Ауыл аманаты», рассказал об основных направлениях проекта и ответил на вопросы жителей. В присутствии председателя партии был оформлен первый займ – глава одного из крестьянских хозяйств выдал товарный кредит одному из жителей села Танирберген на сумму 4 млн тенге.

Также в Мартукском районе был дан старт партийному проекту по повышению финансовой грамотности сельских жителей «Қаржылық сауаттылықты арттыру».

«Это поможет оградить сельчан от влияния мошенников, участия в финансовых пирамидах и прочих сомнительных финансовых операциях. Консультативная помощь будет оказываться и людям, уже попавшим в подобные ситуации. В дальнейшем, 166 финансовых экспертов посетят сельские населенные пункты по всей стране, охватив 250 тысяч человек. Один курс обучения длится 5 дней», - отметил председатель партии.

На всех встречах Ерлан Кошанов подчеркивал, что развитие села – это главный приоритет политики главы государства. На это выделяются значительные финансовые средства. Планируется существенно улучшить инфраструктуру сел – дороги, системы здравоохранения, образования и много другое. Создаются рабочие места. И партия «AMANAT», как общественная опора курса президента, намерена приложить все свои ресурсы для содействия этим задачам. На это ориентированы все филиалы партии по всей стране.

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