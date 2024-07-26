Шахтеры поблагодарили президента за закон о досрочном выходе на пенсию

Мажилис , Парламент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов во главе группы депутатов посетил Карагандинскую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Талгат Таныбаев, Асылхан Сейдахмет

Он ознакомился с работой социальных объектов и предприятий, а также встретился с жителями региона. Во встречах также приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и аким области Ермаганбет Булекпаев.

Председатель Мажилиса ознакомился с работой нового диспетчерско-аналитического центра в угольном департаменте АО «Qarmet». Центр презентовали учредитель Андрей Лаврентьев и генеральный директор Вадим Басин. Новый объект отвечает за единовременный контроль ситуации по промышленной безопасности на всех угледобывающих предприятиях, в том числе по замеру уровня кислорода и концентрации метана. Специалисты круглосуточно отслеживают состояние шахт в реальном времени и могут выйти на связь с любым работником для выяснения текущей ситуации.

«Большим событием не только для Караганды, но и для всей страны стал возврат Qarmet в собственность казахстанской компании. Это было волевое, политическое решение главы государства. Ключевые условия – это обязательства нового инвестора провести комплексную модернизацию производства. В течение 5 лет комбинат должен вернуть себе статус лидера металлургии. При этом должна быть усилена безопасность труда, промышленная безопасность. Самое главное – это сохранение жизни и здоровья наших работников. Должны быть исключены аварии и несчастные случаи», – сказал Ерлан Кошанов.

Также председатель AMANAT обсудил с членами профсоюзов имеющиеся вопросы по улучшению социальной поддержки рабочих и шахтеров со стороны государства. Так, совместными усилиями депутатов парламента, партии AMANAT и правительства был восстановлен Институт профессиональных заболеваний и гигиены труда, приняты новые законы, которые обеспечивают полную страховую выплату работнику при несчастных случаях, несмотря на наличие вины работника, а также расширяют полномочия инспекторов труда сразу останавливать производство в случае нарушения техники безопасности.  

В ходе беседы особое внимание было уделено работе нового закона, дающего возможность получения специальной социальной выплаты с 55 лет работникам вредных производств. Председатель профсоюзной организации угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев отметил, что уже более 800 работников АО «Qarmet» воспользовались новой возможностью. А всего по стране выплаты получают более 8 тысяч человек. Он особо подчеркнул, что данный закон – это конкретный показатель заботы государства о Человеке труда, поблагодарил за его оперативное принятие президента и партию AMANAT. 

Также спикер палаты посетил села Садовое и Чкалово Бухар-Жырауского района, где ознакомился с работами по восстановлению защитных валов после паводков и дамбы. Еще в 2017 году вокруг данных сел были возведены плотины из скальника, что позволило уберечь данные населенные пункты от наводнений в этом году.

Однако, если с большой водой проблема решена, то по словам местного аксакала Сайлаухана Шошина, жителям негде пасти скот. Председатель AMANAT рассказал о работе партийной комиссии «Жер аманаты», благодаря которой за два года возвращено государству более 10,8 миллионов гектар незаконно приобретенных пастбищ. Для помощи личным подсобным хозяйствам по поручению главы государства был принят закон «О пастбищах», который вводит новые нормы об общественных пастбищах, запрещает внеконкурсное распределение пастбищ, перевод пастбищ в другие виды сельхозугодий, повышает нормативы по выпасу животных на одном гектаре с 20 до 50%.

Далее в Караганде Ерлан Кошанов посетил Центр государственных и сервисных услуг, где в октябре прошлого года открылся первый в стране женский полицейский участок, функционально ставший Единым центром помощи семье. Здесь могут получить комплексную помощь жертвы домашнего насилия. В центре работают психологи, юристы, судебные исполнители, ювенальная полиция, теологи, волонтеры, медиаторы, соцработники и другие. Председатель Мажилиса положительно оценил опыт Карагандинской области и предложил рассмотреть внедрение данной практики в других регионах страны.

В этот же день спикер палаты ознакомился с ходом строительства школы на 600 мест в микрорайоне Кунгей. Школа строится в рамках реализации Дорожной карты по исполнению общереспубликанской предвыборной программы «Халықпен бірге!» партии AMANAT. Местные активисты долгое время поднимали вопрос об отсутствии школы в этой части города. Все работы планируется завершить к концу этого года.

Также спикер Мажилиса ознакомился с работами по модернизации сетей теплоснабжения Караганды. Новая магистраль решит острую проблему дефицита тепловых мощностей, а также разгрузит имеющие сети города. Это позволит создать необходимый запас для дальнейшего развития города. Проект будет полностью реализован осенью 2024 года. 

#мажилис #Карагандинская область #Кошанов

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