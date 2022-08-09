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Эрлинг берет игру на себя
Аскар Бейсенбаев

На прошедшей неделе состоялись матчи третьего квалификационного раунда в рамках Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, а также взяли старт три из пяти лучших национальных чемпионатов Европы.

Что касается еврокубковых поединков, то начнем с третьего по значимости турнира Старого Света, где продолжают высту­пать два казахстанских клуба.

Так, костанайский «Тобол» потерпел поражение на выезде от боснийского «Зриньски» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча команд прошла в Мостаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил Нико Янкович, отличившийся прямым ударом с углового. При этом с 55-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Йосипа Чорлуки, получившего вторую желтую карточку. На 84-й минуте судья уравнял составы, удалив с поля защитника «Тобола» Жарко Томашевича.

Ответная игра пройдет 11 августа в Казахстане. Если костанайцы пробьются в раунд плей-офф, то встретятся с проигравшим в паре «Олимпиакос» (Греция) – «Слован» (Словакия), которые выступают в Лиге Европы.

Проиграл в Лиге конференций и футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска, который уступил в гостях кипрской команде АПОЭЛ со счетом 0:1. Единственный гол на 27-й минуте забил Гиоргос Эфрем ударом из-за пределов штрафной площади. В ответном матче, который, кстати, пройдет 11 августа на столичной «Астана-Арене», нашему клубу необходимо побеждать. Если североказахстанцы совершат очередное чудо, а они ведь являются дебютантами еврокубков, то дальше их будет ждать победитель пары «Сфынтул Георге» (Румыния) – «Юргорден» (Швеция).

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев отметил на пос­лематчевой пресс-конференции, что в следующей встрече шансы на успех есть у обеих команд:

– Футбол – такая игра, где бывает очень много сюрпризов. Сейчас я не могу сказать, как мы будем играть через неделю. В команде АПОЭЛ собраны игроки сборных, индивидуально сильные и качественные футболисты. Они имеют особый статус. И игра показала это. У нас была своя стратегия. Мы должны были оставить шанс на вторую игру. Я благодарю свою команду за то, что они выполнили установку на эту игру.

Всего в очередном круге Лиги конференций сыграно 32 поединка с участием 64 команд, а потому все результаты представлять не будем, в отличие от других лиг статусом повыше.

После небольшого перерыва были проведены игры в рамках Лиги Европы, где также стартовал третий квалификационный раунд. Так, в первой игре кипрский АЕК дома обыграл сербский «Партизан» со счетом 2:1; шведский «Мальмё» на своем поле разгромил «Дюделанж» из Люксембурга – 3:0; чешский «Словацко» на выезде был разгромлен турецким «Фенербахче» – 0:3; словенский «Марибор» уступил гостившему у него финскому ХИКу – 0:2; североирландский «Линфилд» дома проиграл швейцарскому «Цюриху» – 0:2; ирландский «Шэмрок Роверс» одержал крупную победу над гостившим у него «Шкупи» из Северной Македониии – 3:1 и, наконец, греческий «Олимпиа­кос» на своем стадионе разошелся миром со словацким «Слованом» – 1:1.

Теперь перейдем к розыгрышу самого престижного турнира Европы, а может, и всего мира – Лиге чемпионов.

Молдавский «Шериф» в рамках третьего квалификационного раунда в первом поединке уступил дома со счетом 1:2 чешской «Виктории Пльзень»; болгарский «Лудогорец» на своем стадионе проиграл хорватскому «Динамо» – 1:2; «Монако» из одноименного княжества на своем поле сыграл вничью с нидерландским «ПСВ Эйндховен» – 1:1; шотландский «Рейнджерс» в гостях уступил бельгийскому «Юниону» – 0:2; датский «Мидтьюл­ланн» на выезде был разгромлен португальской «Бенфикой» – 1:4; в Азербайджане «Карабах» завершил встречу вничью – 1:1 – с венгерским «Ференцварошем»; норвежский «Будё-Глимт» дома убедительно победил литовский «Жальгирис» – 5:0; кипрский «Аполлон» на выезде потерпел сокрушительное поражение от израильского «Маккаби» – 0:4; украинское «Динамо» в домашней игре (поединок проводился в Польше) выиграло со счетом 1:0 у австрийского «Штурма»; сербская «Црвена Звезда» на глазах своих болельщиков разгромила армянский «Пюник» – 5:0.

Далее – о лучших национальных первенствах Старого Света. Из топ-5 чемпионатов первые туры прошли в Англии, Германии и Франции. На этой неделе на старт выйдут и лучшие коман­ды Испании и Италии.

Конечно же, наибольшее внимание было приковано к анг­лийской Премь­ер-лиге, которая по праву в последние годы считается самой сильной и зрелищной не только в Европе, но и во всем мире. При этом взоры всех болельщиков и специалистов привлек дебют 22-летнего норвежского нападающего, восходящей суперзвезды мирового футбола Эрлинга Холанда, перешедшего из немецкой «Боруссии» в стан действующих чемпионов Англии – «Манчестер Сити».

Сразу же скажем: Эрлинг все надежды оправдал более чем... Его новый клуб одержал выездную победу над столичным «Вест Хэмом». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». Самое главное, что в составе победителей дубль оформил... конечно же, Холанд, который вначале забил с пенальти на 36-й минуте, а потом отличился и с игры на 65-й минуте. Вот такое сверх­удачное приобретение сделали «шейхи» из Манчестера, которые, кстати, являются еще и одним из богатейших клубов планеты.

В первом туре АПЛ было забито немало мячей. Но наибольшей результативностью отметился столичный «Тоттенхэм Хотспур», разгромивший дома «Саутгемптон» со счетом 4:1.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: «Лестер Сити» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Брентфордом» – 2:2; ливерпульский «Эвертон» уступил на глазах своих болельщиков столичному «Челси» – 0:1; «Борнмут» переиграл гостившую у него «Астон Виллу» из Бирмингема – 2:0; «Вулверхэмптон» уступил в гостях «Лидс Юнайтед» – 1:2; «Ноттингем Форест» на выез­де проиграл «Ньюкасл Юнайтед» – 0:2; в Лондоне «Фулхэм» разошелся миром с «Ливерпулем» – 2:2; в столичном дерби «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» – 2:0.

Еще одним поединком, который не был обойден вниманием прессы и фанатов, стал матч в Манчестере, где «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:2. Все дело в том, что МЮ в последний раз чемпионство брал еще при Алексе Фергюсоне в сезоне 2012⁄2013. Для того чтобы изменить ситуацию, в прошлом сезоне был приглашен знаменитый португалец Криштиану Роналду, а в этом еще и прибавился новый главный тренер, нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Но даже это сочетание в первом матче сезона не сработало. Кстати, на игру команды, возможно, повлиял и тот факт, что не все были уверены в том, что Роналду останется в клубе, однако он остался, вышел на замену, но ничего существенного в этот раз не сделал.

С пятницы по воскресенье были проведены поединки нового сезона и в немецкой Бундеслиге. Матч – открытие сезона прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, где местный «Айнтрахт» встречался с действующим чемпионом – мюнхенской «Баварией» и был разгромлен с очень неприличным счетом 1:6. А ведь 10 августа, то есть уже завтра, «Айнтрахт» как победитель Лиги Европы сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с испанским «Реалом» – и вот такой нокаут.

Ну а от «Баварии» такой результат был вполне ожидаем. Ведь мюнхенцы этим летом заплатили за трансферы 120,5 млн евро! Их обошел только лондонский «Арсенал».

По версии немецкого издания Bild, топ-10 клубов по тратам в конце июля выглядел следующим образом: немецкая «Бавария» – € 120,5 млн; анг­лийский «Манчестер Сити» – € 108,75 млн; испанская «Барселона» – € 103 млн; английский «Арсенал» – € 97,07 млн (позднее клуб объявил и о подписании контракта с украинцем Александром Зинченко за € 30 млн); английский «Челси» – € 94,2 млн; немецкая «Боруссия» Дортмунд – € 86 млн; английский «Ливерпуль» – € 85,8 млн; испанский «Реал» – € 80 млн; французский ПСЖ – € 79,5 млн и еще один клуб из Англии – «Манчестер Юнайтед» – € 72,37 млн.

Другие результаты в высшей лиге Германии таковы: «Кельн» дома разгромил «Шальке-04» из Гельзенкирхена – 3:1; «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпциг» – 1:1; дортмундская «Боруссия» обыграла гостивший у нее «Байер» из Леверкузена – 1:0; в берлинском дерби «Унион» оказался сильнее «Герты» – 3:1; «Боруссия» из Мёнхенгладбаха дома обыграла «Хоффенхайм» из Зинсхайма – 3:1; бременский «Вердер» на выезде сыграл вничью с «Вольфсбургом» – 2:2, «Майнц» в гостях переиграл «Бохум» – 2:1; «Аугс­бург» дома был разгромлен «Фрайбургом» – 0:4.

Во Франции вновь блестяще стартовал гегемон этой лиги – парижский ПСЖ. Столичные «принцы» на выезде разгромили «Клермон» со счетом 5:0. На 9-й минуте у них забил звездный бразилец Неймар, на 26-й отличился марокканец Ашраф Хакими, на 38-й – бразилец Маркиньос, а во втором тайме, под занавес встречи, дублем отметился и аргентинц Лионель Месси (причем один из мячей он забил красивым ударом через себя) – на 80-й и 86-й минутах.

В других поединках были зафиксированы следующие результаты (первыми стоят коман­ды, выступавшие дома): «Марсель» разгромил «Реймс» – 4:1; «Ренн» уступил «Лорьяну» – 0:1; «Лилль» крупно обыграл «Осер» – 4:1; «Анже» сыграл
вничью с «Нантом» – 0:0; «Монпелье» вырвал победу у «Труа» – 3:2; «Ланс» был сильнее «Бреста» – 3:2; «Тулуза» сделала ничью с «Ниццей» – 1:1, а «Страсбург» уступил «Монако» – 1:2.

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