Ернур Мырзахмет завоевал бронзовую медаль на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Ернур Мырзахмет завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира, который проходит в Кали (Колумбия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наш соотечественник выступил в весовой категории до 79 килограммов.
По итогам двоеборья Ернур Мырзахмет поднял 304 (142+162) килограмма и стал бронзовым призером соревнований.
Золотую медаль завоевал Мохамед Абдельради (Египет) с результатом 318 (143+175) килограммов. Второе место занял Абдулрауф Халифа (Ливия) — 305 (137+168) килограммов.