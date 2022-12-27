Ещё 13 школ построят в Астане

Как отметил аким столицы, крупногабаритные школы позволяют создать по 4 тысячи учебных мест каждая, в две смены.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве в городе учебных заведений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Ознакомился с ходом строительства учебных заведений. В течение текущего учебного года сдадим в эксплуатацию еще 9 школ. К примеру, это школы по ул. Рыскулова, по пр. Р. Кошкарбаева, на пересечении пр. Улы Дала и ул. Сауран, пр. Улы Дала и №39 и др. Поставил задачу весной приступить к благоустройству прилегающей территории.

На следующий учебный год построим ещё 13 школ. В городе строим крупногабаритные школы. Подобные школы позволяют создать по 4 тысячи учебных мест каждая, в две смены, тем самым значительно снимаем вопрос потребности в ученических местах.

Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» ведём проектирование 25 школ нового формата на 100 тыс. ученических мест в две смены. К строительству школ нового формата приступим уже в 2023 году.

Также уделяем внимание детским садам: недавно открыли государственный детский сад в районе Есиль (ул. Культегин), в следующем году планируем дополнительно разместить госзаказ на 9 тыс. мест в частные детсады, тем самым увеличим охват детей дошкольным образованием», - написал аким столицы.