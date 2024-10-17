Еще 38 домов для пострадавших от паводка ввели в эксплуатацию в ЗКО

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области построены еще 38 жилых домов для жителей, пострадавших от паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ключи от первых жилых домов были вручены неделю назад.

Также ключи от оставшихся домов переданы жителям сёл Жымпиты, Уленты и Булдурты.

«Сегодня мы получили ключи от наших новых домов. Выражаю благодарность президенту и всем, благодаря кому построены дома. Надеюсь, мы больше никогда не столкнемся с таким стихийным бедствием. Желаю нашим сёлам процветания и развития», - поблагодарила одна из новосёлов Жаныл Айдарханова.

Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области для жителей, пострадавших от паводков, построено 889 домов. Из них в городе Уральск - 451. Также за счет спонсорских средств для жителей Дачного района Уральска приобретено более 2 тысяч домов.