Еще 38 домов для пострадавших от паводка ввели в эксплуатацию в ЗКО

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области построены еще 38 жилых домов для жителей, пострадавших от паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ЗКО
Ключи от первых жилых домов были вручены неделю назад.
Также ключи от оставшихся домов переданы жителям сёл Жымпиты, Уленты и Булдурты.
«Сегодня мы получили ключи от наших новых домов. Выражаю благодарность президенту и всем, благодаря кому построены дома. Надеюсь, мы больше никогда не столкнемся с таким стихийным бедствием. Желаю нашим сёлам процветания и развития», - поблагодарила одна из новосёлов Жаныл Айдарханова.
Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области для жителей, пострадавших от паводков, построено 889 домов. Из них в городе Уральск - 451. Также за счет спонсорских средств для жителей Дачного района Уральска приобретено более 2 тысяч домов.