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В начале апреля пять самолётов с iPhone прибыли в США перед введением тарифов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинами Трампа», - говорится в сообщении агентства «Цайлянь» со ссылкой на источник.

Других подробностей не приводится.

Издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.