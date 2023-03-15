Еще 8 нарколабораторий планировала открыть в Казахстане транснациональная ОПГ – МВД

Полицейские в ходе обыска арендованных задержанным шести складов изъяли восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые «реакторы» и 13 тонн прекурсоров.

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Иностранные граждане, задержанные по подозрению в организации нарколабораторий, планировали открыть еще ряд пунктов по производству «синтетики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В полиции сообщили, что восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории Алматинской области были задержаны в результате оперативной разработки в январе текущего года.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца – основных организатора этой преступной группы, ответственные за финансирование, а также поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков) и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров на днях был задержан в городе Алматы», - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полицейские в ходе обыска арендованных задержанным шести складов изъяли восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые «реакторы» и 13 тонн прекурсоров.

«Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране.

Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины», - проинформировали полицейские.

Расследование дела транснациональной ОПГ продолжается.

Напомним, накануне стало известно о планах МВД бороться с организаторами нарколабораторий с помощью воздушной разведки.