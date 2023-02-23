Еще один тревожный звонок

Землетрясения в Турции и Сирии напомнили о проблеме низкого уровня страховой защиты казахстанцев от стихийных бедствий.
Подземные толчки на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит, повлекшие столь трагические последствия, заставили жителей многих подверженных землетрясениям регионов мира по-новому оценить риски аналогичной катастрофы. В Казахстане значительная часть юга и востока республики находится в сейсмически активной зоне. В том числе крупнейший город страны Алматы расположен в 9–10-балльной Северо-Тянь-Шаньской зоне, находящейся, по оценке ученых, в фазе сейсмической активизации.
В Алматы на фоне произошедших землетрясений активизировалась общественная дискуссия о необходимости проведения оценки сейсмостойкости существующих и вновь возводимых объектов, а также ужесточения контрольных функций госорганов, особенно с учетом выявленных примеров вопиющих нарушений строительства домов в пострадавших регионах Турции.
И если тема обеспечения сейсмической безопасности города, в том числе вопросы строительства и готовности органов ЧС к наихудшему развитию событий, обсуждается достаточно широко, то вопросы возмещения финансовых убытков от стихии незаслуженно остаются обделенными вниманием.
А между тем эксперты Всемирного банка еще в 2015 году делились оценками, согласно которым, в случае землетрясения в Алматы магнитудой 7,5–7,7 под угрозой окажутся от 14–20% ВВП Казахстана. Причиной тому высокая концентрация в городе населения, инфраструктуры, бизнеса и производства.
На случай реализации подобных катастрофических сценариев международная практика предусматривает применение страховых инструментов как на уровне государства, так и на уровне бизнеса и отдельных домохозяйств.