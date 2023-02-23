Еще один тревожный звонок

Подземные толчки на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит, повлекшие столь трагические последствия, заставили жителей многих подверженных землетрясениям регионов мира по-новому оценить риски аналогичной катастрофы. В Казахстане значительная часть юга и востока республики находится в сейсмически активной зоне. В том числе крупнейший город страны Алматы расположен в 9–10-балльной Северо-Тянь-Шаньской зоне, находящейся, по оценке ученых, в фазе сейсми­ческой активизации.

В Алматы на фоне произошедших землетрясений активизировалась общественная дискуссия о необходимости проведения оценки сейсмостойкости сущест­вующих и вновь возводимых объектов, а также ужесточения контрольных функций госорганов, особенно с учетом выявленных примеров вопиющих нарушений строительства домов в пострадавших регионах Турции.

И если тема обеспечения сейс­мической безопасности города, в том числе вопросы строительства и готовности органов ЧС к наихудшему развитию событий, обсуждается достаточно широко, то вопросы возмещения финансовых убытков от стихии незаслуженно остаются обделенными вниманием.

А между тем эксперты Всемирного банка еще в 2015 году делились оценками, согласно которым, в случае землетрясения в Алматы магнитудой 7,5–7,7 под угрозой окажутся от 14–20% ВВП Казахстана. Причиной тому высокая концентрация в городе населения, инфраструктуры, бизнеса и производства.

На случай реализации подобных катастрофических сценариев международная практика предусматривает применение страховых инструментов как на уровне государства, так и на уровне бизнеса и отдельных домохозяйств.

Во Всемирном банке также отмечают важность для любых государств иметь в распоряжении финансовые ресурсы на случай природных катастроф. По оценкам экономистов ВБ, финансирование рисков бедствий – важнейший элемент системы повышения готовности к природным катастрофам. Финансовая устойчивость к климатическим и другим опасным природным явлениям дает странам возможность ликвидировать их последствия с восстановлением по принципу «лучше прежнего» и с ускорением темпов экономического роста на благо всех групп населения. Это также повышает эффективность управленческих решений по непредвиденным расходам, которые государство обязуется покрывать в случае стихийных бедствий, и позволяет избежать урезания социальных расходов на образование и здравоохранение в связи с сокращением бюджета.

Одним из практикуемых в мире вариантов организации такого финансирования является соз­дание общерегионального (например, для стран Центральной Азии) пула средств для финансирования рисков бедствий с использованием разных инструментов, в том числе страхования или выпуска так называемых «катастрофных облигаций».

Такой кооперационных подход рекомендуется для диверсификации рисков, так как затраты, связанные со стихийными бедствиями, могут оказаться непосильными для той или иной отдельно взятой страны.

Как отмечают экономисты ВБ Мартин Малецкий и Татьяна Скалон в своем совместном исследовании по данной проблематике, государства могут удерживать определенную часть риска бедствий и финансировать ее за счет средств из созданного на региональном уровне единого резервного фонда, пополнение которого каждой стране будет обходиться дешевле, чем создание своего национального резерв­ного фонда. Например, Фонд солидарности Евросоюза помогает странам – членам ЕС получать недостающее финансирование в дополнение к имеющимся у них средствам на проведение спасательных работ и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территориях, пострадавших от катастрофических явлений. С 2002 года этот фонд помог странам ликвидировать последствия более 100 стихийных бедствий.

Еще один сценарий – создание «пулов страхования рисков» с передачей части риска на внешние рынки. Одним из крупнейших страховых пулов является Карибский фонд страхования риска катастроф (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility – CCRIF ), который за время своего существования произвел своевременную выплату 54 страховых компенсаций. Страховые взносы стран в этот фонд меньше цены страхового покрытия, которую каждой из них в отдельности пришлось бы платить на открытом рынке. Анализ ситуации в странах, участвующих в программе CCRIF, показывает, что объединение рисков может сократить расходы на страховые взносы на 27%.

Между тем для бедствий с высоким уровнем разрушительности одним из наиболее эффективных финансовых решений оказался выпуск «катастрофных» облигаций. «Катастрофные» облигации – это обращающиеся на рынке страховые ценные бумаги, которые позволяют субъектам, подвергающимся риску стихийных бедствий (например, государствам), передавать часть этого риска облигационным инвесторам. В 2018 году ряд стран Тихоокеанского альянса (Колумбия, Перу, Чили и Мексика) организовали выпуск региональной «катастрофной» облигации на случай землетрясений с общим покрытием в размере 1,36 млрд долларов США. Эта «катастрофная» облигация обеспечивает покрытие риска для каждой страны, а также позволяет сократить некоторые транзакцион­ные издержки.

Отдельный заслуживающий внимания вопрос – низкий уровень страхования своих домов и квартир его владельцами в Казахстане. Мировой опыт прошлых разрушительных землетрясений показывает, что число погибших в десятки и сотни раз меньше чис­ла людей, оставшихся без крова. По статистике высока вероятность того, что оказавшийся под ударом стихии дом выстоит, его жильцы выживут, но само здание получит повреждения, делающие его дальнейшее восстановление невозможным. В Турции, где последние землетрясения унесли жизни нескольких десятков тысяч человек, без крыши над головой остались миллионы человек. Но при этом нельзя сказать, что Турция оказалась совсем неподготовленной к произошедшему.

По информации одной из казахстанских страховых компаний, в 2000 году после очередного землетрясения в Турции была запущена национальная программа обязательного страхования жилой недвижимости от землетрясений Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP). Турецкие домохозяйства на ежемесячной основе перечисляют платежи, на которые осуществляется страхование недвижимости. Среднегодовой размер обязательных платежей составляет 300 турецких лир, или 15 долларов в год. Максимальный лимит страхового покрытия на одно домохозяйство составляет 640 тыс. турецких лир, или около 34 тыс. долларов. Оператор программы TCIP – специально созданная правительством Турции страховая компания Turk Reasurans – перестраховывает риски данной программы по всему миру, в том числе и в Казахстане.

В результате серии землетрясений на юго-востоке Турции пострадали десять провинций, а именно: Кахраманмараш, Адыяман, Диярбакыр, Малатья, Килис, Хатай, Газиантеп, Адана, Шанлыурфа и Османие. Обязательным страхованием жилой недвижимости в рамках программы TCIP в пострадавших провинциях охвачено 1,063 млн домохозяйств, или около 50%. Общая сумма страхового покрытия составляет 188,9 млрд турецких лир, или около 18 млрд долларов.

Так, в провинции Газиантеп зафиксирован наибольший охват программой TCIP: там застраховано 220 тыс. домохозяйств, или 65%. Наименьшее покрытие обязательной страховкой – в провинции Диярбакыр: 79 тыс. домохозяйств, или только 39%. В наиболее пострадавшей от землетрясения провинции – Кахраманмараш – застраховано 113 тыс., или 54% домохозяйств. Средний охват программой обязательного страхования жилья по всей Турции составляет 52%. Таким образом, значительную часть ущерба последствий землетрясения будут покрывать страховые компании со всего мира.

В Казахстане идея введения обязательного страхования катастрофических рисков поднималась неоднократно. К примеру, в 2011 году одна из крупных страховых компаний предлагала сделать обязательным страхование от землетрясений в сейсмо­опасных регионах страны. В качестве примера приводился принятый ранее закон об обязательном страховании в растениеводстве, согласно которому в случае гибели урожая выплаты страхователям осуществляет страховая компания, а государство возмещает страховщику половину выплаченных средств. Однако дальнейшего развития эта идея не получила, в том числе из-за позиции регулятора, посчитавшего, что новое обязательное страхование будет воспринято населением как дополнительный налог.

Понимая, что в случае масштабного стихийного бедствия государство едва ли сможет компенсировать каждому пострадавшему рыночную стоимость утраченной недвижимости, сознательным гражданам есть смысл обратить внимание на добровольное страхование от катастрофических рисков.

Однако статистика свидетельствует, что казахстанцы по своей воле крайне редко прибегают к страховой защите. По информации аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), несмотря на активное развитие страхового рынка за последнее десятилетие, проникновение страхования в Казахстане все еще остается на достаточно низких уровнях. Для сравнения, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2020 год, отношение страховых премий к ВВП в США составляло 12,5%, Великобритании – 11,4%, Корее – 11,5%, Турции – 1,5%, России – 1,4%. При этом в Казахстане этот показатель составил лишь 0,8% по итогам прошлого года. Соответственно, рост страховых премий в нашей стране связан в основном с теми видами страхования, которые необходимы для выполнения обязательств перед государством (страхование граж­данско-правовой ответственности автовладельца, страхование работников от несчастных случаев и т. д.) и перед банками (страхование имущества для получения ипотечных займов, автомобилей – для автокредитов и т. д.).

Страхование имущества исторически занимает наиболее существенную долю в страховых премиях – в среднем 20% от совокупного объема. За последние 10 лет объем страховых премий по этому продукту вырос в 3,6 раза, увеличившись с 45,9 млрд тенге в 2013 году до 165,9 млрд тенге в 2022 году. Ежегодный прирост в среднем составляет 16% (13% за 2022 год), но в основном этот рост происходит вслед за ростом выдачи ипотечных займов (14% за 2022 год). При этом, по информации АФК, после землетрясений в Турции существенного всплеска страхования от катастрофических рисков в Казахстане пока не наблюдается.

В настоящее время 13 из 16 казахстанских компаний общего страхования предлагают услуги страхования имущества, которые включают риск землетрясения (входит в группу рисков «стихийные бедствия»). При определении страхового тарифа оцениваются множество факторов, в том числе год постройки здания, условия его эксплуатации, регион, подверженность стихийным бедствиям и так далее. Таким образом, размер страхового тарифа в каждом случае рассчитывается индивидуально. Однако примерное представление о стоимости страховой защиты можно получить, воспользовавшись калькуляторами на сайтах страховщиков. По расчетам одной из компаний, страхование квартиры за 45 млн тенге на ее полную стоимость обойдется владельцу в 67 тыс. 500 тенге в год, или около 12 долларов в месяц. Однако действительно добровольно (без принуждения со стороны банка-кредитора) этим продуктом пользуется крайне ограниченное число домовладельцев.

По экспертным оценкам международных финансовых институтов, к причинам низкого уровня распространения страховых продуктов в развивающихся странах, в том числе в Казахстане, относятся отсутствие долгосрочной страховой культуры населения, ожидание помощи от государства в случае бедствия, а также недоверие к страховым компаниям. Многие потенциальные страхователи не уверены, что страховщики будут в состоянии выплатить страховое возмещение в случае крупного катастрофического события, которое к тому же может затронуть офисы самих страховых компаний.

Тем не менее осознание постоянно присутствующего сейсмического риска оказывает влияние на рынок недвижимости в Алматы. По информации риелторов, после каждого ощутимого землетрясения в агентствах недвижимости фиксируют рост заявок, в которых сейсмостойкость жилья называется в числе основных критериев.

– Но надо признать, что эти вспышки «сейсмической тревоги», как правило, очень короткие, – поделился наблюдениями представитель одной из риэлторских компаний города. – Стресс у людей проходит, и это волнение опять прячется куда-то в подсознание. На первое место выходят вопросы цены, расположения недвижимости, транспортной доступности, наличия социальной инфраструктуры. И так до следующего землетрясения.