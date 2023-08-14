Еще одну газовую тепловую станцию построят в Астане

Газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируют поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о ходе строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", передает Кazpravda.kz.

"Для бесперебойной работы жизнедеятельности города строим ряд важных объектов. Это газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток", также завершаем строительство долгостроя ТЭЦ-3. Премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов", – написал Касымбек.

Он отметил, что отопительный сезон в городе длится порядка 7 месяцев. По словам акима, газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируют поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне.

"К примеру, газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 в этом отопительном сезоне дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит нам выйти с профицитом. Кроме того, в текущем году также планируем приступить к строительству третьей газовой тепловой станции", – добавил глава столицы.