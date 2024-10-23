Еще пять компаний получили право экспортировать казахстанский уголь
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Расширен перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт угля, передает Kazpravda.kz
В перечень вошли: ТОО «Kazakh Coal Trading», ТОО «MCI Group», ТОО «Горнопромышленное предприятие Куу-Чек», ТОО «КазКомир Компани», ТОО «Кайнама Комир».
Виды углей, на экспорт которых предоставлено исключительное право: уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля; лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.
Все участники перечислены в документе.