Еще пять компаний получили право экспортировать казахстанский уголь

Экономика
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Венера Баталова
корреспондент

Расширен перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт угля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В перечень вошли: ТОО «Kazakh Coal Trading», ТОО «MCI Group», ТОО «Горнопромышленное предприятие Куу-Чек», ТОО «КазКомир Компани», ТОО «Кайнама Комир».

Виды углей, на экспорт которых предоставлено исключительное право: уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля; лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

Все участники перечислены в документе.

#уголь #продажа #экспорт

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