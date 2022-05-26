Если бы мы 30 лет не просто продавали нефть, то создали бы полноценное нефтегазовое машиностроение – Ашимбаев

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев на пленарном заседании обратил внимание госорганов на необходимость создания локальных производств для нефтегазового сектора страны для создания рабочих мест, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Качественные рабочие места не появляются из воздуха. Надо оттолкнуться от чего-то. У нас флагман нашей экономики – пока нефтегазовый сектор. Надо к нему привязаться, и уже из этого исходить, создавая рабочие места. Сколько лет мы говорим о том, что нужно создавать локальное производство по выпуску продукции для нефтегазового сектора. Речь идет не о табуретках и столах. Речь идет о серьезном оборудовании», – сказал спикер.

Ашимбаев констатировал, что все сложное оборудование для нефтегазового сектора покупается за рубежом.

«Да, какая-то локализация идет, но это какие-то несложные продукты и услуги, в основном, все сложные вещи закупаются за рубежом. И вопрос в том, что если бы мы 30 лет не просто продавали нашу нефть, а работали бы с крупными нефтегазовыми компаниями, которые осваивают наши месторождения – Шеврон, Кашаган, Тенгиз, чтобы они локализовали производство совместно с теми партнерами, которые им поставляют продукцию, чтобы здесь с ними создавали совместное производство и производили оборудование для этих предприятий, мы уже за 30 лет создали бы полноценное нефтегазовое машиностроение здесь. Но этого нет», – сказал спикер.

Однако, отметил он, сейчас не поздно изменить ситуацию.

«Еще есть нефть, еще есть попутный газ. Еще десятилетия они будут работать. Поэтому сейчас надо заниматься нефтегазовым машиностроением, не просто столы, стулья, ручки им поставлять», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что полтора года назад был создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, но результаты его деятельности пока незаметны.

«Полтора года назад протрубили, что создали такой центр. Полтора года прошло – пока все на уровне презентаций. Что за эти полтора года сделано? Несколько компаний назвали, что они будут выпускать продукцию. Речь должна идти о десятках проектов в Казахстане и о сложных оборудованиях. Отрасль огромная, закупки огромные, оборудование на миллионы долларов закупается. Мы должны заняться тем, чтобы этот центр заработал, чтобы наши инвесторы ответственно относились к созданию совместных предприятий. Я думаю, это вопросы в целом Правительства, Министерства энергетики и Министерства национальной экономики и других структур. Мы на контроль этот вопрос возьмем и через какое-то время вернемся к промежуточным итогам», – сказал Ашимбаев.