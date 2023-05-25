Есть ли свет в конце «углеродного туннеля»?

Как известно, чистый воздух – не только одно из условий благосостояния населения, но и, в определенной степени, роскошь. Но можно ли на нее рассчитывать в тех условиях, когда энергетические основы жизнеобеспечения по-прежнему зиждутся на сжигании угля и мазута?

Согласно оценкам экологов, на сегодня более 80% выбросов двуокиси углерода в республике приходится на энергетический сектор, использующий преимущественно уголь в практике выработки тепловой и электрической энергии. В Алматы и Астане основная масса атмосферного загрязнения приходится на долю теплоисточников (ТЭЦ, котельных), автотранспорт и частный жилой сектор, формирующих в окружающей среде гремучий коктейль углеродной эмиссии.

Если посмотреть на эту пробле­му несколько шире, то можно отметить: практика обеспечения потребностей растущего городского населения на том принципиальном уровне, что имеет место сегодня, неизбежно наносит ущерб окружающей среде и, следовательно, делает дальнейшую перспективу жизнеобеспечения городов неопределенной.

По оценкам Минэкологии, гео­логии и природных ресурсов РК, из общего объема вредных выбросов в атмосферу, до 79,5% приходится на долю газообразных и жидких компонентов, 20,5% – твердых. При этом основные загрязняющие вещества, содержащиеся в атмосфере, – это пыль, диоксиды серы и азота, углеводороды, фенол, свинец, сероводород, хлористый водород и аммиак.

В принципе, как показывают данные экологических исследований, в минувшем году в Астане объем фактических выбросов в атмосферу составил 54 тыс. тонн, в то время как в предыдущем данный показатель оценивался в пределах 86,756 тыс. тонн. В частности,­ уровень вредных выбросов от АО «Астана-Энергия» составил: от ТЭЦ-1 – 3,304 тыс. тонн, от ТЭЦ-2 – 45,032 тыс. тонн, от районных котельных – 1,341 тыс. тонн. Итого – 49,677 тыс. тонн. Остальной объем, очевидно, приходится на долю транспорта.

Как отмечают эксперты, тенденция снижения вредных выбросов в Астане во многом связана с текущим переводом объектов теплоэнергетики и частных жилых массивов на голубое топливо, осуществляемым в столице в рамках Генеральной схемы газификации РК на 2022–2030 годы. И хотя эти процессы не стоят на месте, тем не менее, судя по тому, что во многих городских районах еще «живы курилки», формирующие густой смог в атмосфере в период зимних месяцев, работы в сфере газификации столицы еще явно непочатый край.

Напомним, на совещании по вопросам дальнейшего развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Задача акимата – довести газ до частных жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сегодня организованное газоснабжение имеют всего около 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология. В морозные дни дым от печного отопления образует над городом густой смог...».

Несмотря на неоднократные поручения завершить газификацию столицы, сроки исполнения соответствующих программ постоянно переносятся, заявил Глава государства, указав при этом на дороговизну процедур подключения газа для граждан. При этом Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством было поручено внести предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение частных домовладений к системе газоснабжения.

По данным Минэнерго, в Астане завершено строительство первой очереди газораспределительных сетей и двух пусковых комплексов второй очереди. Согласно плану газификации, строительство газораспределительных сетей в столице разделено на три очереди со сроком осуществления в 2020–2023 годах.

В 2021 году компанией QazaqGaz построены газораспределительные сети, к которым подключены жилые массивы «Коктал-1», «Коктал-2», «Агрогородок», «Железнодорожный», «Промышленный», «Куйгенжар», «Мичурино», «Интернациональный», левая и правая стороны Юго-Востока. Доступ к природному газу получили также жители некоторых жилых массивов старой части города, расположенных в районе ул. Потанина. В целом мерами газоснабжения охвачено около 14 тыс. абонентов индивидуального жилищного сектора, или более 191 тыс. человек.

В 2022 году из республиканского бюджета было выделено 23 млрд тенге на строительство второй и третьей очередей газоподводящих сетей к жилым массивам «Тельман», «Пригородный», «Фэмили Вилладж», «Гарден Вилладж», «Ильинка», «Караоткель», «Чубары», «Ондирис» и «Кирпичный» с численностью населения около 92 тыс. человек.

Доступом к газу также обеспечены районы «Алматы» и «Сарыарка», где проживают 12 тыс. абонентов, из которых пока подключились к газу не более восьми тысяч частных домовладений.

Сдерживающие факторы

Как показывает практика, несмотря на подведенные сети газоснабжения, далеко не всем жителям оказались доступны услуги обслуживающих организаций по подключению к системе газоснабжения. Для большинства граждан, проживающих в газифицируемых районах столицы, непомерно высокая стоимость услуг подключения к газу стала камнем преткновения, тормозящим в общей массе темпы газификации города.

По информации акимата района «Сарыарка», в сфере газификации столицы услуги оказывают более 70 частных компаний, имеющих соответствующую лицензию на проведение строительно-монтажных работ. Из них на территории района активную деятельность осуществляют 29 компаний.

При этом бывают случаи, когда жители района сталкиваются с недобросовестными частными компаниями, выполняющими работу, что называется, спустя рукава. При акимате района «Сарыарка» функционирует штаб, где ведется анализ подобных обращений для принятия соответствующих мер. Однако общая проблематика в сфере газификации заключается не только в этом.

Как отмечают представители управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Астаны, в числе сдерживающих факторов газификации нужно выделить наличие в частных жилых массивах неузаконенных домостроений. То есть построек, не оформленных согласно существующему порядку.

Данное обстоятельство нередко становится препятствием при подключении домов к сетям газоснабжения. По словам представителей городского акимата, сегодня подобная проблема в столице оперативно решается. В частности, акиматом города инициированы поправки в законодательные акты, в результате перечень документов, требуемых для подключения к газу и получению технических условий, сокращен с восьми до четырех, что придало немалый импульс активности процедурам легализации неоформленных частных строений.

Что касается проблемы дороговизны процедур подключения домов к газу, то для социально уязвимых слоев населения предусмотрена компенсация на сумму почти 450 тыс. тенге, бесплатно выдаются приборы учета стоимостью около 150 тыс. тенге. Для других категорий населения совместно с Halyk банком запущена программа беспроцентного кредитования на цели газификации.

Примечательно, что в текущем году в рамках кампании «100 добрых дел» планируется полностью профинансировать мероприятия по подключению к газу ста жилых домов малообеспеченных семей в столице. Среди них – пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и другие категории граждан.

Между тем, как отмечают в компании QazaqGaz, приоритетным направлением остается дальнейшая газификация регионов страны. На сегодня газом в полной мере пользуются жители 11 регионов и трех городов республиканского значения. При этом количество бытовых потребителей превысило 2,2 млн, а число подключенных предприятий – более 54 тыс.

Общая протяженность газопроводов достигла 63 тыс. 716 километров, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 6,6%, или на 3 930 км. В 2022 году в Астане было подключено к газу 5 869 потребителей. При этом общее их число составило 8 428 абонентов.

Для ускорения процессов газификации в текущем году компания «КазТрансГаз-Аймак» планирует внедрить собственную биллинговую систему с аналитическим функционалом баланса газа и запуском маркетплейса для потребителей.

Вместе с тем в практике деятельности компаний-операторов на рынке газа остается проблема значительного объема кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.

Так, задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет около 12 млрд 702 млн тенге, перед ТОО «Богатырь-Комир» – 6 млрд 437 млн тенге, что является еще одним сдерживающим фактором темпов газификации регионов, в том числе и столицы.

Ресурсные приоритеты

На сегодня актуализирована Генеральная схема газификации РК на 2022–2030 годы с определением дальнейших перспектив развития газотранспортной системы и газификации населения регионов. Согласно этим планам в 2023-м намечено довести долю газификации населения РК до 60% за счет осуществления 86 проектов на общую сумму бюджетных инвестиций в объеме 74 млрд тенге.

В рамках данных мер газоснабжением будут охвачены жители 56 сельских населенных пунктов. В результате в общей массе предусматривается обеспечить доступ к газу 11,4 млн граждан республики.

Между тем, как отмечают в Минэнерго, в настоящее время в стране существенно выросло внутреннее потребление природного газа – более чем на 2 млрд кубических метров по сравнению с уровнем 2020 года. По данным АО НК «QazaqGaz», за прошедший осенне-зимний период в Казахстане был побит исторический рекорд по потреблению природного газа.

Если в предыдущем периоде максимальное потребление находилось на уровне 3,5 млн кубометров газа в час, то в истекшем отопительном сезоне данный показатель составил 4,1 млн кубометров.

В целях обеспечения внутреннего рынка газом приняты законодательные изменения по стимулированию мер его добычи, ведется работа по строительству новых заводов по переработке газа, в том числе на месторождениях Кашаган и Карачаганак. При этом, начиная с текущего года, ожидается увеличение производства товарного газа для внутреннего рынка с существенным ростом к 2025-му. Кроме того, достигнута договоренность с российской компанией «Газпром» по импорту газа в рамках подписанной «дорожной карты».

Согласно данным Минэнерго, по итогам 2022 года, уровень газификации страны составил 59%. В регионах реализовано 142 газовых проекта на 96,1 млрд тенге, что позволило обеспечить доступ к природному газу 285 тыс. жителей 107 сельских населенных пунктов. Согласно прогнозным оценкам, в текущем году численность населения, имеющего доступ к газу, увеличится на 160 тыс. человек, до 11,8 млн человек.

Между тем, судя по мнению экспертов Минэнерго, в сфере газификации имеется ряд фундаментальных проблем, для решения которых предстоит приложить немало усилий. Во-первых, это недостаточность ресурсной базы отрасли.

Без открытия новых месторождений республика может столкнуться в будущем с газовым дефицитом. К тому же наличествует низкий уровень активности геологоразведки, необходимы новые газоперерабатывающие заводы. В числе других факторов – высокий уровень изношенности действующих магистральных сетей, непрозрачные условия работы для недропользователей, а также неравные цены на газ для жителей разных регионов республики.

Между тем цены на газ так же, как и на другие ресурсы, склонны к перманентному взлету на вершину рыночной конъюнктуры. По данным статистики, за последние годы стоимость природного газа увеличилась на 47,5%, сжиженного – на 10,3%. Пропан и бутан в баллонах вырос в цене на 36,9%.

В результате подобных ценовых трансформаций в 2022 году расходы домохозяйств на сжиженный газ и другие виды топлива увеличились на 5,2%. Тем не менее, как отмечают в Министерстве энергетики, в среднесрочной перспективе, до 2030 года, инвестиционные потребности отечественной газовой отрасли оцениваются в пределах 4,3 трлн тенге.

По информации Минэнерго, озвученной на заседании Правительства, на реализацию газовых проектов в рамках Генеральной схемы газификации с 2018-го по 2022 год выделено 243,5 млрд тенге. В этом году предполагается направить в эту сферу еще 73,9 млрд тенге в виде транша.