Есть ли жизнь после нефти? Мнение экспертов

Жизнь после нефти

Участники рынка углеводородов признают необходимость постепенного перехода к использованию возобновляемых источников энергии, однако предупреждают, что отказываться от нефти и газа еще преждевременно.

Тема «энергетического перехода» стала ключевой на VII Молодежном форуме Всемирного неф­тяного совета (World Petroleum Council), состоявшемся в Алматы.

В своем обращении к участникам форума Глава нашего государства Касым-Жомарт ­Токаев отметил, что Казахстан как ответственная страна на глобальном энергетическом рынке глубоко осознает важность климати­ческих проблем и последовательно проводит политику декар­бонизации. Рес­публика стала первым государством в СНГ, ратифицировавшим Парижское соглашение по климату и поставившим перед собой амбициозную задачу – к 2060 году достичь углеродной нейтральности.

«Углеродная нейтральность» или «нулевой уровень выбросов» вовсе не означает их полного отсутствия. Эти термины говорят лишь о том, что объемы эмиссии углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океа­нами и лесами.

Безусловно, для такой страны, как Казахстан, с ее развитым энергетическим сектором, угледобывающей промышленностью и нефтегазовой отраслью достижение «нулевого» уровня выбросов – серьезная задача. Именно поэтому в республике разработана специальная долгосрочная программа по декарбонизации экономики.

К примеру, в нефтегазовом секторе в ее рамках особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, переводу угольных станций на газ, разработке газовых месторождений и переработке газа, нефтегазохимии и водородной энергетике.

В соответствии с утвержденной концепцией по переходу Казахстана к «зеленой экономике» доля ВИЭ к 2030 году должна достигнуть не менее 15% от общего объема выработки электроэнергии, а к 2050-му – достичь 50%.

Отдельная программа низкоуглеродного развития принята в национальной компании «КазМунайГаз». Ее целью является снижение углеродного следа к 2031 году на 1,6 млн тонн СО2 от уровня 2019 года. При этом, как отметил глава структуры Магзум Мирзагалиев на одном из недавних нефтегазовых форумов, КМГ не отказывается от своего традиционного бизнеса.

– Как отмечает международное энергетическое агентство, несмотря на снижение потреб­ления нефти, она останется основным энергоносителем в мире как минимум до 2040 года. Кроме того, эксперты прогнозируют в ближайшие 20–30 лет двукратный рост спроса на продукты нефтехимии. За последние 10 лет он уже увеличился на 50%. Кроме того, спрос вырастет в секторе строительства и сельского хозяйства: потребление нефти при тех же темпах роста населения в данных отраслях повысится на 46% к 2050 году, – добавил Магзум Мирзагалиев.

В целом добыча нефти в Казах­стане уже в обозримой перспективе превысит 100 млн тонн в сравнении с нынешними 85,7 млн, в том числе благодаря завершению проекта расширения на мес­торождении Тенгиз.

Иными словами, решая вопросы снижения углеродного загрязнения, республика продолжает развивать добывающий сектор, на который приходится около 30% ВВП и две трети экспорта республики.

Ведущие мировые эксперты в этой области разделяют точку зрения о том, что конец нефтяного века наступит не завтра.

– Чистая и устойчивая энергетика по доступным ценам все еще остается уравнением, которое необходимо решать. Население планеты подходит к уровню 8 миллиардов человек, и это озна­чает, что спрос на углеводороды продолжит расти, – отмечает президент Всемирного нефтяного совета Педро Мирас Саламанка.

По его словам, защита планеты от воздействия парниковых газов – важная задача, поставленная перед обществом и неф­тегазовой отраслью в частности, но отказ от углеводородов не сможет произойти в ближайшее время.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Мак-Монигл, выступая на пленарном заседании VII Молодежного форума Всемирного нефтяного совета, высказался в том же ключе.

– Да, нам необходимо больше солнечной и ветряной энергии. Но для этого нужны новые технологии, некоторые из них еще не коммерциализированы, а некоторые – не изобретены. Поэтому никаких альтернатив углеводородам сейчас нет, – сказал он.

По оценке Джозефа Мак-Мониг­ла, обсуждаемое в экспертной среде мнение о том, что мир уже достиг пика добычи углеводородного сырья и начинает переход к снижению производства углеводородов, является ошибочным.

– Население планеты продолжает расти, в Африке оно прирастает на размер страны типа Франции ежегодно, в Юго-Восточной Азии тоже наблюдается бурный рост, который обернется огромным ростом энергопотреб­ления. Этим новым поколениям также потребуются новые автомобили и разные другие товары. Поэтому пикового спроса я не вижу еще даже на горизонте, – подчеркнул глава МЭФ.

По его оценке, с учетом роста производства и потребления углеводородов в мире для движения к нейтральному уровню мировому сообществу нужно сконцентрироваться на разработке технологий захвата, хранения и использования углерода. С их помощью можно было бы улавливать углерод прямо из атмосферы и закачивать его в подземные хранилища.

Подобные проекты зачастую подвергаются критике экологическими активистами, которые считают, что разработка технологий по улавливанию углерода в атмосфере отвлекает силы и ресурсы от необходимости бороться с первоисточником загрязнения – сжиганием ископаемого топлива.

В результате ученые, нефтяники и экологи приходят к консенсусу, что «зеленое будущее» будет достигаться благодаря комплексному подходу, в котором найдется место как декарбонизации промышленности и более ответственному потреблению со стороны домохозяйств, так и очистке воздуха от парниковых газов, и возможно, каким-то другим технологиям, которые еще только предстоит изобрести.