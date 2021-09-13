​Есть над чем работать

Аким Туркестанской облас­ти Умирзак Шукеев обсудил с активом региона планы, касаю­щиеся реализации Пос­лания Президента народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – проч­ная основа процветания страны». В заседании, проходившем в онлайн-режиме, приняли участие представители интеллигенции, депутаты областного маслихата, руководители правоохранительных органов, работники образования, здравоохранения, акимы районов и городов.

Умирзак Шукеев остановился на ключевых аспектах развития Туркестанской области. По каж­дому из семи приоритетных направлений, обозначенных в Послании, разработаны планы действий, реализация которых позволит поднять уровень экономического развития региона и повысить благосостояние жителей.

– Туркестанская область, образованная в соответствии с указом Елбасы, за 3 года развития добилась высоких результатов по всем показателям, – отметил Умирзак Шукеев. – В частности, по программе «Экономика прос­тых вещей» одобрено 307 проектов. На их реализацию выделено 41,7 миллиарда тенге. Регион лидирует в этом направлении в республике. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» предпринимателям оказывается большая поддержка. В нынешнем году на развитие данной прог­раммы выделено 7,7 миллиарда тенге, что в 3,8 раза больше, чем в прошлом.

Большая поддержка со стороны государства оказывается развитию жилищного строительства. Туркестан за всю свою историю не знал такой масштабной застройки. В ближайшие 5 лет в городе планируется ввести в эксплуатацию более 4 млн квад­ратных метров жилья.

Самая южная область страны, больше половины населения которой проживает в сельской местности, славится своим аграрным сектором. Сельскохозяйственное производство остается приоритетным в экономике региона.

Текущий год оказался непрос­тым для земледельцев и животноводов. Свои коррективы внесла погода, потребовав от местной власти оперативных и неординарных решений по вопросу обеспечения кормами животных в летний период и кормозаготовки в целом. Чтобы поддержать аграриев, аким области Умирзак Шукеев поручил решить вопрос о предоставлении им пастбищ и сенокосов на землях лесного фонда.

545 агроформирований получили во временное пользование 563 тыс. гектаров пастбищ. 23 хозяйствующим субъектам предоставлено 1,5 тыс. гектаров сенокосов. Земледельцы смогли оперативно перестроить структуру посевов, увеличив площадь под возделывание кормовых культур на 2,6 тыс. га. С учетом диверсификации посевов объем кормовых культур составил 215,4 тыс. га.

Умирзак Шукеев отметил, что есть реальная возможность заготовить необходимый запас в объеме 3,9 млн тонн кормов для благополучной зимовки скота. Заготовка продолжается в области и сейчас.

– В области имеется 42 водо­хранилища, вместимость которых составляет 8,7 миллиарда кубов воды, – отметил аким. – Для гарантированного водообеспечения сельхозтоваропроизводителей планируется строительство еще двух водохранилищ, дополнительная вместимость которых составит 68 миллионов кубов. Теперь перед нами стоит задача улучшать и увеличивать показатели, эффективно реализовывать планы по тем направлениям, которые определены в Послании Президента.

Не остались без внимания акима области и такие важные воп­росы, как повышение эффективности систем здравоохранения и образования. Для ликвидации трехсменки и организации качест­венного образования детей в регио­не ведется строительство 78 школ, на 44 из них работы будут завершены уже в этом году. В предстоящие 5 лет планируется построить 134 новые школы.

Тем самым регион внесет весомый вклад в реализацию задачи, поставленной в Пос­лании Главой государства, – построить 1 000 новых школ до 2025 года и тем самым решить проблему дефицита ученических мест в организациях среднего образования.

Еще один важный показатель – обеспеченность качественными дорогами – ориентирован на 2025 год. В ближайшие несколько лет планируется довести долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоя­нии до 99,5%.

Развитие инфраструктуры – важнейший индикатор благополучия населения. Чтобы выровнять условия жизни в сельской глубинке и в городах, в текущем году активно идет газификация. Природный газ появится в 444 населенных пунктах, а в ближайшие 5 лет голубым топливом регион будет обеспечен на 85,6%.

А вот чистая питьевая вода к этому времени будет во всех без исключения населенных пунк­тах. По итогам текущего года централизованной системой водоснабжения смогут пользоваться жители 717 населенных пунктов.

Напрямую на развитии регионов страны сказывается и переселение южан в северные регионы. Только в этом году полторы тысячи туркестанцев переехали на новое место жительства. Почти треть от всех участников программы переселения за 5 лет – это бывшие жители Туркестанской области, осознавшие, какие возможности по развитию сельского хозяйства и предпринимательства для них открываются в северных и западных регионах Казахстана.