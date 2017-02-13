В свое время нефтедобывающий сектор превратил область из аграрной в индустриальную и на протяжении более двух десятилетий обеспечивал высокие темпы экономического развития. Так, в 2013 году благодаря высоким ценам на углеводороды объем промышленного производства достиг в Приаралье пиковой суммы – 1 трлн 348,4 млрд тенге. Но уже в 2014-м промышленными предприятиями произведено продукции на 994,9 млрд тенге. По итогам минувшего года промпроизводство в очередной раз сжалось, составив 645,1 млрд тенге, – спад на 9,8% к уровню 2015 года.

Не ждут стабилизации и экономического чуда специалисты и в текущем году, потому что не только цены на сырье определяют ситуацию в нефтянке, но и объемы добычи углеводородов, которые падают вследствие существенного сокращения инвестиций, а главное – естественного истощения разрабатываемых место­рождений. Пик нефтедобычи на уровне около 11 млн тонн на кызылординских месторождениях был пройден еще десятилетие назад. В 2016 году в регионе получено всего 7,7 млн тонн нефти – на 1,3 млн тонн меньше, чем годом ранее, а по сравнению с 2014-м добыча сократилась на 2,2 млн тонн. И дальнейшее снижение нефтяной доминанты в экономике – объективный фактор.

Конечно же, заместить столь значительное выпадение доходов нефтянки в ближайшие годы вряд ли возможно. Но и опускать руки никто не собирается. Глобальный кризис и негативные процессы в сырьевом секторе активизировали диверсификацию производства, что в перспективе поможет раскрыть значительный потенциал области в других сферах.

Основная ставка в экономичес­ком развитии сделана на крупнейшие проекты в металлургической отрасли. Задел в ней уже создан. В минувшем году за счет дочерних структур АО «НАК «Казатом­пром» в металлургической промышленности объем производства вырос на 32,2% и достиг 47,6 млрд тенге. Не случайно в День индустриализации Приаралье презентовало полиметаллическое месторождение Шалкия, входящее в пятерку мировых лидеров по запасам цинка. Крупнейший индустриальный проект по его промышленной разработке и обустройству предполагает к 2020 году расширение рудника до 4 млн тонн добычи, строительство обогатительной фабрики. Дочерняя компания АО «Тау-Кен Самрук» – АО «ШалкияЦинк ЛТД» совместно с ЕБРР и финской компанией «Ауто­тек» намерены инвестировать в Шалкию 165 млрд тенге. Предусматривается и возведение газотурбинной электростанции на 80 МВт, которая снизит издерж­ки металлургов, а в перспективе намечается и строительство гидро­металлургического завода.

Большие возможности региону сулит и продолжение освоения ванадиевого месторождения Баласауыскандык в Шиелийском районе. ТОО «Фирма «Балауса» реализует здесь проект «Автоклавная переработка черных сланцев», в рамках которого завершило опытно-промышленную разработку и уже наладило экспорт метаванадата аммония и пятиокиси ванадия в Тайвань и Россию. Отправлена пробная партия продукции в США, ведутся переговоры о поставках с другими странами.

Успешный старт проекта и обеспечил ТОО «Фирма «Балауса» возможности по наращиванию оборотов. В частности, с британской компанией Ferro-Alloy Resources Limited подписан инвестиционный контракт о выделении 125 млн долларов на реализацию ІІ и ІІІ этапов проекта «Автоклавная переработка черных сланцев», которые предусматривают комп­лексные решения по разработке и обустройству месторождения.

Есть существенные подвижки и по проекту строительства в областном центре ферросплавного завода мощностью 162 тыс. тонн ферросилиция с низким содержанием алюминия. Соответствующее соглашение по реализации достигнуто с польской компанией EMP Energy and Metallurgical Products Sp. z o. o. Найдены и источники финансирования, подписано межправительственное соглашение о выделении польской стороной 300 млн долларов, часть которых пойдет на возведение кызылординского завода и строительство новой газотурбинной электростанции мощностью не менее 150 МВт с расширением до 210 МВт.

Большие надежды связывает область и с разработкой новых месторождений. Например, АО «НК «СПК «Байконур» совместно с ТОО «ТОТО Group» приступили к геологоразведочным работам на Байжаркинской площади по определению залежей золота и меди. Прорабатывался вопрос исследований слабоизученных участков недр твердых полезных ископаемых и на длинном ряде других участков. Решается вопрос подготовки квалифицированных кадров для металлургии. Сотни выпускников кызылординских школ обучаются в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Существенную поддержку региональной экономике призваны обеспечить и возводимые комп­лексы по производству строительных материалов. В рамках Карты индустриализации уже запущены заводы по выпуску керамического кирпича, домостроительный комбинат, заводы ЖБИ, а осенью текущего года ожидается ввод в строй первого в Казахстане комплекса по произ­водству листового строительного стекла. В начале 2018 года будут запущены два мощных цементных завода почти на 1,4 млн тонн. Активизированы усилия по проекту строительства произ­водства кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год. Предприятие практически вдвое снизит потребность страны в этой продукции, которая на 100% завозится из-за пределов РК. При этом наличие сырья позволяет говорить и о будущей высокой конкурентоспособности местного производителя кальцинированной соды.

Готов регион и в целом реализовать высокий потенциал обрабатывающей промышленности, которая, вопреки кризисным явлениям в минувшем году, показала очередной прирост на 15% с увеличением инвестиций на 22%. В общей сложности в этом секторе произведено продукции на 117 млрд тенге, причем прирост дала не только пищевая, но и химическая промышленность, машиностроение, предприятия, выпускающие резиновые и пластмассовые изделия. Устойчивые тенденции роста демонстрирует и агропромышленный комплекс, нарастивший в 2016 году инвестиции сразу в 2,3 раза. На подъеме и рыбная отрасль.

А главной базой Приаралья в преодолении нефтяной зависимос­ти остается ГПИИР, которая уже помогла региону реализовать 27 важных индустриальных проек­тов. Кстати, открытые предприятия произвели продукции на 32 млрд тенге. Во второй пятилетке в рамках индустриальной программы ведется работа по 23 прорывным проектам с суммой инвестиций 604 млрд тенге.

Помогают области и ставшие традиционными инвестиционные форумы «Байконур». В минувшем году на его площадке было заключено 26 соглашений, а экономический эффект от прежних уже превысил 100 млрд тенге. Так что диверсификация производства в Приаралье уже точно перешла от слов к делу, и нефтяная зависимость будет дальше ослабевать, создавая более устойчивую основу региональной экономике.