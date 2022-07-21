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Эстафету – молодым
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Вчера в Уральске стартовала 26-я историко-культурная экологическая экспедиция по реке Урал. В этом году организаторы решили передать эстафету проведения сплава молодому поколению.

– Цели экспедиции остались прежними, – говорит председатель общественного объединения «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал», член казах­станско-российской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Жайык, инициатор экспедиции Елена Тарасенко. – Это привлечение внимания власти и общественности к решению проблем, которые касаются экосистемы бассейна реки. Кроме того, мы пропагандируем богатейшее историко-культурное наследие нашего края. Безусловно, это и экологическое воспитание, направленное на то, чтобы наша молодежь имела возможность увидеть состояние реки, задуматься о мерах по охране окружающей среды, о водосбережении. Именно на этом сделан акцент очередного сплава. В деле сохранения реки Урал, решения экологических проблем Жайык-Каспийского бассейна очень важна преемственность поколений. Мы считаем, что наша экспедиция, которая родилась в 1997 году, уже имеет свою историю. Когда-то и мы подхватили начинания старшего поколения, теперь хотим передать эстафету молодым. Надеемся, что наши инициативы будут поддержаны молодежью и мы найдем лидеров, которые смогут продолжить эту работу, трансформировав ее в новых направлениях.

Еще в 2018 году общественным объединением «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал» и участниками экспедиции был учрежден День Урала, в рамках которого проводятся различные форумы, конференции, «круглые столы», акции. В этом году главной артерии региона посвящены целых два дня. В первый день состоялся «круглый стол» «Обеспечение дос­тупа к информации по охране окружающей среды и трансграничным рекам, в том числе реки Жайык», организованный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с акиматом Западно-Казахстанской области и общественным объединением «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал» при поддерж­ке Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султане. В нем приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, региональных орхусских центров, неправительственных организаций, природопользователей, национальные и международные эксперты, экоактивисты Казахстана и России.

На второй день работы к обсуж­дению проблем экологии, взаимодействия в этих вопросах к казах­станской и российской сторонам присоединилась молодежь. Кроме того, гости региона приняли участие в акции «Чистые берега», ознакомились с работой биолаборатории Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. Также прошло традиционное зарыбление мальками осетровых Урала и дан старт водной экспедиции.

Пять дней юные туристы смогут любоваться природой Приуралья, а вечерами, разбив лагерь, будут петь песни у костра, участвовать в спортивных мероприятиях, узнавать новое о культуре и традициях местного населения, истории края и работе, проводимой в рамках экспедиции, планировать с экоактивистами дальнейшие меры сохранения бассейна транс­граничной реки.

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