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Этап практической реализации
Эдуард Полетаев, директор Общественного фонда «Мир Евразии»

Внеочередные президентские выборы – результат ряда политических сдвигов, которые Глава государства перечислил в Обращении к соотечественникам, донося таким образом важные концептуальные идеи до избирателей.

«Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления», подчерк­нул он, определив идеологи­ческие приоритеты Справедливого Казахстана принципом «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Предшествовавшая выборам конституционная реформа, а также реализация в 2019–2022 годах на законодательном уровне большого пакета политических инициатив Президента продемонстрировали, как считает Касым-Жомарт Токаев, «логику и перспективы наших планов трансформации политической системы».

Теперь наступает этап практической реализации, институционализации демократических реформ через электоральные механизмы. Выборы станут важным индикатором народного одобрения или недовольства политическими, социальными, экономическими преобразованиями последних лет.

Голосуя в ноябре на выборах Главы государства, а в следующем году – на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, граждане фактически выразят поддержку взятого курса на политическую модернизацию страны, поддержку перехода власти к новой, более демократической модели управления.

Перезапуск политической сис­темы, обусловленный изменением определенных реалий, имеет силу обратной связи в виде совершенствования и функционирования правовых институтов. В частности, создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января 2023 года, обрел конституционный статус институт Уполномоченного по правам человека.

С учетом ряда недавних громких событий, потрясших мир, в том чис­ле конфликтов на постсоветском пространстве (между Россией и Украиной, Азербайджаном и Арменией, Кыргызстаном и Таджикистаном) предстоящие выборы поспособствуют консолидации казахстанцев. До вспыхнувшего мирового кризиса электоральные процессы порой считались проходным замером общественного мнения, теперь же они приобретают характер проверки власти на прочность, которая в нынешнем году развила активную деятельность, чем подпитала надежды на перемены к лучшему. О новых реформаторских инициативах объявлялось чуть ли не каждую неделю, и в целом они внедрялись фронтально и быстро.

Принимая по внимание общемировые тренды дисбаланса, сегодня гражданам необходимы четкое понимание дальнейшего пути и ясные планы. В сознании общества в последнее время наметился процесс формирования интегрирующих ценностей. В их числе три взаимосвязанные ценности – патриотизм, укрепление государственности и стремление сохранить общественно-политическое согласие. Результаты предстоящих выборов своими цифрами закрепят серьезные сдвиги, происходящие в обществе.

Прошлые внеочередные выборы Главы государства состоялись в июне 2019 года, когда общая явка избирателей по стране составила 77,4%. Нынешние президентские выборы, по сути, впервые были анонсированы заранее, за три недели до Указа Главы государства, в Послании народу Казахстана. А парламентские выборы фактически оказались анонсированы за полгода вперед.

Поэтому в ряде комментариев утверждается, что имеется достаточно времени для общественного обсуждения и предварительной подготовки политических сил (кандидатов в президенты, партий и будущих одномандатников), которые получат кредит доверия для продолжения и усиления реформ, прежде всего в социально-экономической сфере.

Дело в том, что современная логика трансформации и модернизации во многом строится на человеческом капитале (состоящем из высококвалифицированных работников и ответственных граждан). Следовательно, она требует механизма воспроизводства данного капитала с помощью развитой системы образования и его поддержания эффективными системами здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Намеченные векторы развития свидетельствуют, что для Казахстана предстоящие выборы – важный исторический момент, в результате которого ожидаются перемены, вносящие существенные коррективы в жизнь каждого гражданина.

Решение уже поставленных и будущих предвыборных задач, конечно, не приведет к одномоментному появлению в транс­формирующемся Казахстане зрелой и стабильной демократии. Однако идущие процессы перезапуска сохраняют рамки управляемости политической системы, что поможет в дальнейшем оптимально использовать инструментарий программы модернизации.

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