Этажи социального жилья

Лучшим подарком к Дню столицы для десятков шымкентских семей стало вручение ключей от квартир в новостройке.

Многодетная мать Куляим Жаппаркулова не сдержала слез, получая ключи от долгожданной квартиры. Женщина одна воспитывает пятерых детей, и о том, чтобы накопить на покупку жилья, не могло быть и речи.

Только ей одной известно, сколько бессонных ночей прошло в мечтах обзавестись своей хотя бы крохотной квартиркой. Чтобы не снимать жилье, переезжая с места на место, не выкраивать из скудного семейного бюджета деньги на оплату аренды.

К слову, последние несколько лет семья арендует квартиру в микрорайоне «Север», ежемесячно оплачивая 60 тыс. тенге.

Получать ключи от квартиры Куляим Жаппаркулова пришла вместе с младшим сыном, 9-летним Турежаном. Дом ему очень понравился, как и то, что в каких-то паре сотен метров планируется строительство школы. Мальчик уже осмотрел квартиру на первом этаже и выбрал комнату, в которой намерен жить с братом.

– Старшая дочь из пяти моих детей уже замужем, живет со своей семьей отдельно, – рассказывает Куляим Жаппаркулова. – Хорошо, что у нас теперь целых три комнаты: одна будет для сыновей, вторая – для дочерей. О таких условиях даже не мечтали! Я очень хотела жить именно в микрорайоне «Туран». Он расположен на возвышеннос­ти, вдали от шума центральных улиц. Здесь чистый воздух, все хорошо продувается. Аллах услышал мои мольбы. Качество отделки очень хорошее, остается только перевезти мебель, и можно заселяться.

Микрорайон «Туран» занимает почти 400 га. Только треть массива отведена под многоэтажки, на остальной территории построены индивидуальные жилые дома. Строительство микрорайона завершится к 2025 году, но уже сейчас здесь есть вся необходимая инфраструктура – дороги, водопровод, энергоснабжение, природный газ.

По информации заместителя акима Шымкента Махсуда Исхакова, в ближайшее время здесь начнется строительство школы, поликлиники, Дворца школьников на 500 мест. Все эти социальные объекты предусмотрены по плану детальной планировки микрорайона. А неподалеку вскоре приступят к разбивке парка, который займет площадь почти в 40 га.

До конца года в «Туране» введут в строй еще 20 многоквартирных домов, в которых от девяти до 16 этажей.

В торжественной обстановке ключи от квартир двум десяткам новоселов вручил секретарь Шымкентского городского маслихата Бахадыр Нарымбетов. Всего же в этом доме социальные квартиры получили 90 семей, относящиеся к многодетным и малообеспеченным. Жить здесь будут также 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что «положение многодетных матерей – барометр социальной сферы» и поручил предоставить квартиры для их поддержки, – отметил Бахадыр Нарымбетов. – В связи с этим в городе ведется строительство 20 арендных жилых домов. С начала года по социальным программам жилье получили 83 семьи.

Многоэтажка, в которой отныне будет жить Куляим Жаппаркулова, построена в рамках программы «Нұрлы жер», и жилье очередникам предоставляется без права выкупа. За арендные квартиры полагается ежемесячная оплата.

По информации начальника Шымкентского городского управления жилья Жанат Утебаевой, ее размер зависит от площади квартиры. Многодетные семьи будут платить от 6 тыс. до 10 тыс. тенге в месяц. Минимальный платеж позволит откладывать деньги, чтобы накопить на собственное жилье. Жить же в арендной квартире семья сможет до тех пор, пока не обзаведется собственной квартирой.

В очереди на социальное жилье в Шымкенте зарегистрировано почти 49 тыс.человек. Только по направлению «кредитное жилье «5–20–25» в текущем году планируется обеспечить квартирами 1 605 семей. Конкурс на их заселение проводится поэтапно через «Отбасы банк».

В качестве социальной помощи для участников льготных кредитных программ в Шымкенте в текущем году предусмотрено 500 млн тенге из местного бюджета на жилищный сертификат. Он выдается на безвозмездной основе для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья, построенного в рамках госпрограммы «Нұрлы жер».