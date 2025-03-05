Этника всегда в тренде Статьи 5 марта 2025 г. 1:00 0 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО В Уральске по инициативе совета деловых женщин Западно-Казахстанской области открыт первый магазин, где свои изделия будут представлять лучшие ремесленники региона. фото предоставлено Советом деловых женщин РПП ЗКО Идею такой торговой точки бизнесвумен Приуралья вынашивали не один год. Реализована она на базе магазина Dastur, открытого летом прошлого года местной предпринимательницей Нурслу Ахметовой. Раньше здесь продавались изготовленные в деревообрабатывающем цеху ИП кухонная утварь, предметы интерьера, мебель, игрушки. Теперь ассортимент товаров значительно расширился: появились сувениры, ювелирные украшения, одежда, обувь, головные уборы, музыкальные инструменты, приданое для невесты и многое другое. Все это разнообразие объединяют этнические мотивы в дизайне каждого изделия. Орнаменты, цветовая гамма, декор – это не просто дань моде, но и возвращение к духовным корням. Как отмечают в совете деловых женщин, открытие магазина – серьезный шаг для местного ремесленничества как отдельного направления в предпринимательстве, способствующего, в частности, созданию привлекательного имиджа региона для туристов. – Здесь представлены изделия 15 лучших мастеров – лишь малой части большой армии ремесленников нашего региона, – говорит председатель СДЖ Ляна Турсынова. – Отбор по качеству был строжайший, потому что этот магазин будет брендом нашей области. Сюда будут приезжать гости региона за сувенирами. Отсюда мы, выезжая в другие страны, будем увозить частицу богатой культуры нашего края. #уральск #магазин #ремесло