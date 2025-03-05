Этника всегда в тренде

Идею такой торговой точки бизнесвумен ­Приуралья вынашивали не один год. Реализована она на базе магазина Dastur, открытого летом прошлого года местной предпринимательницей Нурслу ­Ахметовой. Раньше здесь продавались изготовленные в деревообрабатываю­щем цеху ИП кухонная утварь, предметы интерьера, мебель, игрушки. Теперь ассортимент товаров значительно расширился: появились сувениры, ювелирные украшения, одежда, обувь, головные уборы, музыкальные инструменты, приданое для невесты и многое другое. Все это разнообразие объединяют этнические мотивы в дизайне каждого изделия. Орнамен­ты, цветовая гамма, декор – это не просто дань моде, но и возвращение к духовным корням.

Как отмечают в совете деловых женщин, открытие магазина – серьезный шаг для местного ремесленничества как отдельного направления в предпринимательстве, способствующего, в частнос­ти, созданию привлекательного имиджа региона для туристов.

– Здесь представлены изделия 15 лучших мастеров – лишь малой части большой армии ремесленников нашего региона, – говорит председатель СДЖ Ляна Турсынова. – Отбор по качеству был строжайший, потому что этот магазин будет брендом нашей области. Сюда будут приезжать гости региона за сувенирами. Отсюда мы, выезжая в другие страны, будем увозить частицу богатой культуры нашего края.