Это большое достижение – Султанов об открытии поставок сухого верблюжьего молока в Китай

Экономика
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Казахстан будет поставлять сухое верблюжье молоко в Китай. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz.   

"В этом году казахстанский завод "EURASIA INVEST LTD" включен в реестр импортеров Главного Таможенного Управления КНР при поддержке Министерства сельского хозяйства РК, что является большим достижением для казахстанских производителей, так как рынок КНР считается одним из сложных, но очень перспективных и емких для казахстанских производителей качественной продукции. И вот, уже первая победа на китайском рынке "EURASIA INVEST LTD". После долгих бизнес-переговоров с частными и государственными учреждениями, а также анализа китайских стандартов, компания отгрузила первую партию верблюжьего сухого молока "Saubota" в КНР", – написал министр в Facebook.

Он отметил, что первой провинцией, где появится отечественная продукция, станет Ланжоу, следующая "станция" экспорта – Пекин. 

"В плане у компании еще 4 провинции КНР. Наше министерство поддержит компанию при подаче необходимых документов, что снизит часть затрат экспортера", – добавил Султанов.


Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

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