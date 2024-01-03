Это будет решение народа – Токаев о строительстве АЭС

Президент, Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По словам главы государства, чистая атомная энергия очень важна для Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказал свою позицию относительно строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений», – отметил он. 

Критическую настроенность части населения страны к строительству АЭС Токаев связывает с последствиями испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты.

«Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Это и есть реализация на практике концепции «слышащего государства» и принципов Справедливого Казахстана», –  сказал Токаев. 

Он напомнил, что страну ждут общественные слушания. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов «за» и «против» для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение.

«Это будет решение народа», –  заявил глава государства.

#экология #референдум #строительство АЭС #общественные слушания

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