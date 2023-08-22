Строительство АЭС грозит обернуться гибелью Балхаша – Мэлс Елеусизов

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в селе Улкен Алматинской области прошли жаркие публичные обсуждения относительно строительства атомной электростанции, мнения участников разделились, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото иллюстративное skyway.kz

Обстановка в ходе публичных выступлений была накаленная. Общественники были не столь оптимистичны в целесообразности строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Под гул и шум участников, не прекращавших споры, слово взял известный экологический активист Мэлс Елеусизов.

По его мнению, эта тема касается не только Алматинской области, Улкена, местных жителей и чиновников, но и всей страны.

«Это проблема не только Улкена. Я понимаю улкенских жителей – бесконечные страдания, работы и прочего нет. По-человечески бы тут построить завод. Но почему-то нас все время хотят столкнуть на атомную станцию. Мир не знает до сих пор, что делать с ядерными отходами. Даже была идея отправить его на Солнце, чтобы отходы сгорели там. Это серьезная проблема для всей земли, всего человечества», – отметил Елеусизов.

По его мнению, результатом строительства АЭС в селе Улкен в Алматинской области станет критическое обмеление озера Балхаш.

По словам Мэлса Елеусизова, ситуация с озером критическая, в случае строительства АЭС – Балхаш будет обречен.

«В начале 2000-х годов группа казахстанских депутатов, чтобы Казахстан заработал деньги, организовала всемирную свалку ядерных отходов. Это бессовестное и подлое действие депутатов. Мы добились, чтобы этого не стало. Я много лет занимаюсь проблемами озера Балхаш. В Балхаше средняя глубина – 6 метров. Ситуация очень критичная. Стабильно съедается уровень Балхаша. Атомная станция будет производить тепло, которое будет охлаждаться за счет Балхаша. Но Балхаш умрет. Всё живое там умрет», – отметил эколог.

Он убежден, задача казахстанцев – сохранить Балхаш.  

«Мы сейчас должны сохранить Балхаш, мы должны думать не о том, чтобы атомную станцию построить, мы должны думать о том, что скоро Балхаш начнет умирать, потому что 40% ледников у нас растает. Скоро воды не будет в реке Или, которая приносит воду в Балхаш. Это реальная проблема, это не какие-то там сказки, чьи-то разговоры. Мы как раз сейчас должны думать об этом», – сказал Елеусизов.

На сегодняшний день Казахстан лишился около 4% плодородных земель.

«Известные ученые говорят, что вы даже не поймете, как это случится. Скоро пойдут страшные ураганы, стихии и всё остальное. Казахстан потерял 4% – они превратились в пустыни. И это всё нас ждет. А мы сейчас хотим поставить АЭС – ее строить 15 лет. По проекту через 15 лет мы построим, коррупционные сделки пойдут. На Балхаше нельзя строить атомную станцию. И вот сказали, будет референдум, это не только жителей Улкена касается и чиновников, но и всей страны. Это должен решать народ», – убежден Елеусизов.

#строительство #экология #озеро Балхаш #АЭС

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