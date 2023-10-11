Почём АЭС для народа

В ожидании референдума, призванного дать возможность народу изъявить свою волю в отношении строительства АЭС, общественность постепенно поделилась на два лагеря – тех, кто «за» и тех, кто «против». Толчок к размышлениям дали прошедшие недавно в селе Улкен общественные слушания. Все чаще стали звучать призывы подумать о целесообразности работы атомной станции на территории Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

Корреспондент Kazpravda.kz привел мнение двух экспертов, рассмотревших строительство АЭС в контексте развития ядерной науки и энергетики Казахстана.

Население страны подошло к тому моменту, когда необходимо принять принципиальное и обязывающее решение по строительству в республике АЭС, отметил гендиректор Института ядерной физики (ИЯФ), доктор физико-математических наук, академик КазНАЕН Саябек Сахиев в своем недавнем интервью.

Фото: kaznu.kz

Ученый считает, что Казахстану однозначно необходимо развивать атомную энергетику. По его словам, атомные реакторы уже несколько десятилетий широко используются в научных и производственных целях.

Сахиев заявил, что ученые готовы на базе института организовать экскурсии и наглядно продемонстрировать, насколько безопасна эксплуатация атомного реактора.

Ядерщик перечислил такие преимущества строительства АЭС, как избыток дешевой электроэнергии на фоне ее дефицита и подорожания, тренд на переход мировой и отечественной экономики к углеродной нейтральнос­ти, запасы урана, разведанные в Казахстане, наконец, развитие наукоемких отраслей экономики страны.

Он также считает, что при обсуждении таких вопросов следует опираться исключительно на экономическую составляющую проекта и правильно оценить выгоды, которые сулит развитие атомной энергетики.

«Многие думают, что АЭС загрязняет окружающую среду радиоактивными отходами, хотя на самом деле никаких радиоактивных выбросов не происходит. Тогда как электростанции угольной генерации действительно, помимо СО2, выбрасывают в воздух сажу с содержащимися в каменном топ­ливе радиоактивными элемен­тами, причем с длительным перио­дом полураспада. Не случайно в этой связи в окрестнос­тях дейст­вующих ТЭС радиационная обстановка зачастую в десятки раз превышает природные фоновые показатели радиации», – сказал ученый.

Солнечные и вет­ряные электростанции, о которых так любят говорить противники АЭС, нестабильны и сильно зависят от погодных условий, считает Сахиев, и больше пригодны для бытовых нужд.

На взгляд ученого, перед строительством должны быть учтены стоимость проекта, система безопасности, экологические вопросы, сроки строительства и эксплуатации, место размещения АЭС, опыт обращения с отходами (в первую очередь отходами ядерного топлива (ОЯТ). Следует учитывать опыт других стран и международных организаций, развивающих атомную энергетику, в первую очередь МАГАТЭ.

В свою очередь профессиональный энергетик, экс-глава KEGOC Асет Наурызбаев в интервью youtube-каналу Commutator, приводит аргументы, почему быстрее, дешевле и безопаснее покрыть спрос на электроэнергию с помощью возобновляемых источников энергии.

«Сейчас цена 1 киловатт/часа, получаемого от солнечной станции, по реальным бизнес-контрактам составляет менее 13 тенге. В свою очередь, угольные станции имеют разные мощности и цены. Например, алматинские станции – это 11 тенге за киловатт/час. Из-за того, что мы до сих пор используем старые ресурсы, там энергия выходит дешевле. Но эти станции не молодеют. А на новой угольной станции, которой нужно будет «отбивать» инвестиции, оценочная стоимость киловатт/часа будет в районе 18-20 тенге. Угольная (станция) будет стоить дороже солнечной уже сейчас», – отметил он.

Скриншот видео

Более того, по его словам, технологии возобновляемых источников энергии очень быстро совершенствуются и дешевеют, а атомная энергетика все время дорожает, поскольку в последние десятилетия возникают все новые требования к системе безопасности АЭС.

По информации эксперта, солнечная станция строится максимум два года. Но «из-за особенностей нашего рынка, инвесторам невыгодно вкладываться в возобновляемые источники энергии».

Эксперт считает, что строительство АЭС не только не решит всех проблем энергетической отрасли, но и ударит по кошельку граждан.

«Такая АЭС, которую нам хотят построить на реакторах ВВЭР-1200 по прототипу станции «Аккую» в Турции, дает энергию по цене в переводе на тенге с учетом НДС по нынешнему курсу – 60 тенге за киловатт/час. АЭС будет производить примерно 15 млрд киловатт/час. В Казахстане потребление электроэнергии составляет 120 млрд киловатт/час, эта АЭС будет покрывать лишь долю общей потребности. Но строительство занимает от 10 лет и больше. Когда ее запустят, она выйдет на рынок с ценой в 4 раза выше и правительству придется силовым методом закрывать дешевые угольные станции. А это значит, что граждане Казахстана будут переплачивать за электроэнергию 30 тыс. тенге в год», - считает Асет Наурызбаев.

Эксперт утверждает, что энергетикам придется аргументировать строительство АЭС неэкологичностью старых станций, и задается вопросом, для чего сейчас строят третий блок на Экибазстузской ГРЭС-2, а один блок на ГРЭС-1 восстанавливают.

«С одной стороны утверждается, что АЭС позволит закрыть угольные станции с другой – строятся новые угольные станции, которые, по задумке, должны проработать хотя бы 40 лет», – недоумевает эксперт.

Также Асет Наурызбаев рассказал, что при разработке любого проекта АЭС всегда рассчитывается максимальная проектная авария – взрыв реактора.

«Такой взрыв приведет к тому, что мы потеряем озеро Балхаш и перекроется ж/д и автодорога, связывающая Алматы с центром страны. И, исходя из этого, в мировой практике, станцию строят в безлюдных местах. О качестве проекта говорит тот факт, что, имея такую максимальную проектную аварию, станцию не собираются выносить за 50-70 км от берега Балхаша. Это небезопасно и неразумно. Зона в 30 км, по поводу которой мы уже на двух случаях (Чернобыль и Фукусима) убедились – достаточный пример, чтобы изолировать очаг аварии», – заявил Наурызбаев.

Эксперт признает, что атомная и газовая энергии признаны условно чистыми в переходный период, когда необходимо перекрыть базовую потребность в электроэнергии. Однако он напоминает, что эти преимущества ощутят на себе 2-3 поколения, но следующие поколения после закрытия АЭС будут охранять радиоактивные отходы, ничего не получая взамен, в течении 1 000 лет.

Напомним, ранее председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев отметил, что без понимания необходимости строительства АЭС, населению сложно будет высказать свое мнение на референдуме. Он также посетовал на отсутствие четкого плана и инвестиционной стратегии в сфере энергетики.

На общественных слушаниях в Улкене эколог Мэлс Елеусизов высказал мнение, что строительство АЭС грозит обернуться гибелью Балхаша.