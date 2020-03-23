Это солидная сумма – Даурен Абаев о $10 млрд, выделяемых государством на борьбу с кризисными явлениями

Казахстан выделит около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, сообщает Kazpravda.kz.
"Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 млрд тенге. Несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 трлн тенге или около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда", - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Он отметил, что учитывая объемы экономики Казахстана и численность населения, это солидная сумма.
Напомним, на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов.
"Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом", - сказал Глава государства.
"Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 млрд тенге. Несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 трлн тенге или около 10 млрд долларов на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда", - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Он отметил, что учитывая объемы экономики Казахстана и численность населения, это солидная сумма.
Напомним, на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов.
"Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом", - сказал Глава государства.