Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия расмотрели в Кабмине

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По итогам первого полугодия 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 4,1%. Новые макроэкономические показатели страны на заседании правительства представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz

Основной импульс обеспечил реальный сектор, поднявшийся с 4% до 5,1%. Сфера услуг выросла на 3,5%.Наиболее высокую активность показывают строительство, обрабатывающие производства, транспорт и торговля. Также рост фиксируется в агропромышленном комплексе и связи.

«С начала текущего года экономика продолжает ускоряться. Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе. Основным драйвером роста экономики остается ненефтяной сектор. Темпы роста ненефтяного сектора в текущем году стабильно превышают 5%», — доложил Серик Жумангарин.

Инвестиции в основной капитал достигли 9,5 трлн теңге, увеличившись на 9,6%. При этом частные вложения выросли на 21,4%, заняв 87% в общей структуре. Наибольший прирост зафиксирован в ИТ и связи – в 2,3 раза, строительстве – на 38,7%, обрабатывающей промышленности – на 33,3%, сельском хозяйстве – на 24,6% и транспорте – на 11,6%.

Во внешней торговле за январь-май товарооборот составил $56,3 млрд. Экспорт достиг $30,4 млрд, импорт – $26 млрд. Профицит торгового баланса превысил $4,4 млрд.

Реальные доходы населения Казахстана увеличились на 0,1%, а общая занятость в экономике достигла 9,4 млн человек. По словам Жумангарина, этому способствовало замедление годовой инфляции, которая в июне снизилась до 10,3%. В рамках исполнения поручений Главы государства по повышению благосостояния граждан в стране принят Комплексный план повышения доходов населения, направленный на создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.

«Занятость в экономике продолжает расти и составила 9,4 млн человек. Непосредственно занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 января 2026 года – 4,5 млн человек. Существенного негативного влияния на занятость и общую экономическую активность не наблюдается», — доложил Серик Жумангарин.

Развитие предпринимательской деятельности в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям. Как отметил вице-премьер, по итогам I полугодия общее количество субъектов предпринимательства составило 2,9 млн, что на 499 тыс. субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года. При этом число самозанятых лиц составило 688 597 субъектов, а совокупная численность индивидуальных предпринимателей и самозанятых увеличилась с 1,9 млн до 2,3 млн.

«Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП в период с 2021 года имела тенденцию увеличения с 33,5% до 40,9% по итогам 2025 года. Несмотря на переток индивидуальных предпринимателей в категорию самозанятых, валовая добавленная стоимость на одного занятого в экономике остается положительной. Наблюдается прирост количества малых юридических лиц в горнодобывающей промышленности на 2,9%, строительстве и сельском хозяйстве на 2,5%, информации и связи на 2,4%. Также зафиксирован рост числа средних юридических лиц в операциях с недвижимым имуществом на 5,8%, финансах и страховании на 3,2%, сфере прочих услуг на 3,1%. Более 60% зарегистрированных субъектов МСП сосредоточено в торговле, сельском хозяйстве и сфере прочих услуг», — подчеркнул Жумангарин.

Доходная часть республиканского бюджета по итогам I полугодия исполнена в полном объеме, а все социальные обязательства государства профинансированы своевременно. Об этом доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составили 8,5 трлн теңге, или 100,6% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 1,7 трлн теңге, или на 24,6%. Налоговые поступления достигли 8,3 трлн теңге, что составляет 100,3% к плану. В сравнении с первым полугодием прошлого года рост налоговых поступлений превысил 29%, или 1,9 трлн теңге.

«На положительную динамику доходов повлиял рост цен по основным экспортным товарам, а также увеличение внешнеторговой активности. Кроме того, по данным информационной системы электронных счетов-фактур, обороты по реализации выросли почти на 12%, или на 10,8 трлн теңге», — отметил Ержан Биржанов.

По его данным, с начала года в стране легализовано порядка 546 тыс. физических лиц, ранее не состоявших на регистрационном учете, а число налогоплательщиков НДС увеличилось на 22,3 тыс.

«Количество субъектов бизнеса с учетом самозанятых достигло 2,9 млн и с начала года увеличилось более чем на 499 тыс. субъектов. Количество плательщиков НДС выросло на 22,3 тыс. и достигло 158,2 тыс. Это важный результат. Он показывает, что налоговая реформа должна рассматриваться не только как фискальный инструмент, но и как механизм вывода экономической активности из тени», — подчеркнул Ержан Биржанов.

Кроме того, в отчетном периоде обеспечено финансирование всех уровней организаций образования в рамках государственного заказа. Также продолжена цифровизация контроля бюджетных средств в социальной сфере. На сегодня оцифрованы 78% государственных и частных школ, а к единому порталу «Qalqan» подключены 100% медицинских организаций по всей республике, финансируемых ФСМС.

В свою очередь министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе по развитию обрабатывающей промышленности. Он отметил, что по итогам 1 полугодия в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 9,8%.

Производственные показатели выросли в машиностроении, производстве химической продукции, строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, легкой промышленности и других отраслях обрабатывающей промышленности.

«Основным фактором роста стало введение новых производственных мощностей. На сегодня введены в эксплуатацию 74 проекта общей стоимостью 252 млрд теңге, создано более 4,3 тыс. постоянных рабочих мест. В целом до конца года планируется реализовать 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн теңге», — добавил Ерсайын Нагаспаев.

По итогам 1 полугодия объем строительных работ в Казахстане составил порядка 4,1 трлн тенге, увеличившись на 15,2% к аналогичному периоду прошлого года. Как отметил Нагаспаев, в целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика. Наибольшее увеличение отмечено в области Ұлытау и Кызылординской и Павлодарской областях.

«За отчетный период введено в эксплуатацию 8,5 млн м2 жилья, тогда как за аналогичный период прошлого года было введено 7,9 млн м2, что обеспечило рост на 6,7%. Рост зафиксирован в 19 регионах, наибольшее увеличение отмечено в области Жетісу и Алматинской области», — добавил Ерсайын Нагаспаев.

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев доложил о нынешнем состоянии и перспективах развития транспортной отрасли. Он отметил, что транспортная сфера демонстрирует устойчивый рост и является одной из движущих сил экономики.

«За последние 5 лет валовая продукция транспортной отрасли увеличилась в 3 раза. В текущем году планируется довести этот показатель до 14,3 трлн тенге», — подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

Объем продукции железнодорожной отрасли увеличится в 3,4 раза. По итогам года данный показатель составит 3,3 трлн теңге.

Сауранбаев также отметил, что в целях увеличения пропускной способности железнодорожной сети ведется строительство 754 км новых железнодорожных линий и завершается модернизация 3 тыс. км путей. В текущем году будет завершено строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал.

«Одновременно приступаем к реализации ряда новых проектов, в том числе строительству третьего пути на участке Астана – Караганда и второго пути на участке Арыс – Казалы. Также запланирована модернизация направлений Кызылжар – Шубарколь – Есиль и Индербор – Макат. Кроме того, начинаются подготовительные работы по проектам Индербор – Уральск и Караганда – Карагайлы», — добавил Нурлан Сауранбаев.

Отмечено, что в стране реализуется самая масштабная за годы Независимости социальная программа по модернизации железнодорожных вокзалов. В рамках проекта охвачено 124 вокзала во всех регионах страны. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

В первом полугодии в электроэнергетической отрасли страны зафиксирован рост генерации, в том числе за счет возобновляемых источников. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«За 6 месяцев выработано 63,4 млрд кВтч электроэнергии или 101,9% к факту 2025 года. Прогноз на 2026 год – 126,5 млрд кВтч. Для снижения дефицита электроэнергии в текущем году планируется ввести порядка 2,66 ГВт энергетических мощностей. Это проекты модернизации Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, строительство ПГУ в Туркестанской области, ввод турбоагрегата №11 и установка котла №15 на Атырауской ТЭЦ, ввод 3-х котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором на Текелийском энергокомплексе, а также объекты ВИЭ суммарной мощностью 245,8 МВт», — привел данные министр.

По его словам, на сегодня уже введены в эксплуатацию ПГУ в Кызылординской области (240 МВт) и 7 проектов ВИЭ (212,6 МВт). Выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла на 21,2% и составила 5,1 млрд кВтч.

Также министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев доложил о развитии сферы торговли в республике. Он сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года обеспечен устойчивый рост торговли. Индекс физического объема составил 105,7%, объем торговли достиг 36,2 трлн теңге, что на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года. Оптовая торговля выросла на 6,6%, розничная — на 3,8%.