«Это впоследствии становится кабалой» – мажилисмен о поручительство для банков

Мажилис,Парламент
87
Дана Аменова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев в соцсетях призвал защитить граждан от необоснованного финансового бремени, связанного с поручительством, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в ходе заседания рабочей группы по законопроекту о банках внесена поправка касательно запрета банкам требовать получения личной гарантии физических лиц, не обладающих реальной финансовой устойчивостью или отношением к субъекту кредитования.

По  словам мажилисмена, общеизвестно, что личное поручительство стало порочной практикой, которая дает банкам возможность вовлекать родственников или знакомых к подписанию излишних обязательств, которые те не способны исполнить в случае дефолта.

Это впоследствии становится кабалой для поручителей, осложняя их жизнь. Зачастую это делается дистанционно по телефону, когда у человека элементарно нет возможности вникнуть в суть договора и реально оценить весь масштаб взятых обязательств.

«Моя поправка дополняет статью 54 Закона «О банках» рядом дополнений. В частности, при оформлении поручительства или гарантии банк обязан провести оценку кредитоспособности (платежеспособности) поручителя или гаранта на основании информации об его финансовом положении, а также обеспечить получение его письменного согласия на принятие обязательства по обеспечению исполнения банковского займа юридического лица в размере разницы между суммой основного обязательства и стоимостью предоставляемого обеспечения.  Банк не вправе требовать предоставления поручительства или гарантии физического лица, в случае если предоставленное обеспечение полностью обеспечивает основное обязательство на момент заключения договора залога с учетом требований залоговой политики банка», – написал он в Facebook

Также он добавил, что предложенную им поправку подписали депутаты Бакытжан Базарбек и Анас Баккожаев.

#депутаты #Правительство #банки #кредиты #мажилисмен #Темир Кырыкбаев #поручительство

