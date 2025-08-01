«Этого недостаточно»: Токаев – о прямом авиасообщении c более 30 странами

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В Акорде Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе своего выступления он отметил одно из ключевых направлений, требующее особого внимания - машиностроительный сектор.

– Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам, – сказал Глава государства.

Как подчеркнул Президент, важнейшей задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.

– Мы проводим комплексную работу по модернизации авиационной инфраструктуры по всей стране. К примеру, в прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, которые существенно увеличили пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 миллиона пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 миллионов. По моему поручению строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Реализация таких проектов, помимо увеличения пассажиропотока, стимулирует развитие логистики, туризма, торговли и целого ряда сопутствующих отраслей. Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #авиация #транспорт

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