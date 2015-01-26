Происшествия
Эвакуированы пассажиры двух самолетов в Вашингтоне
В международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон) "по соображениям безопасности" эвакуированы пассажиры двух самолетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-секретаря воздушной гавани Перри Купера, ситуация затронула пассажиров авиакомпании JetBlue, прибывших из города Лонг-Бич (штат Калифорния), и лайнера компании Sky West, прилетевшего из Финикса (штат Аризона).

Купер не уточнил подробности происшествия. Местные СМИ сообщают, что эвакуация была произведена в связи с поступившей информацией об угрозе взрыва.

Ранее пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Орландо (штат Флорида), совершил вынужденную посадку в городе Даллас (штат Техас) из-за сообщения о том, что на его борту якобы находится самодельное взрывное устройство. После того, как спецслужбы осмотрели лайнер, он продолжил полет к пункту назначения.

В субботу неизвестный оставил в сети микроблогов Twitter ложные сообщения о том, что на борту двух лайнеров, следовавших в Атланту (штат Джорджия), находятся самодельные взрывные устройства. До посадки самолеты сопровождали истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

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