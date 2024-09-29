Евгений Жовтис освободил кресло главы казахстанского Бюро по правам человека

Общество
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Он не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству, передает Kazpravda.kz

Фото: picture-alliance/dpa

Состоялось общее собрание членов республиканского общественного объединения «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ). Одним из вопросов повестки дня были выборы директора КМБПЧ, которые проходят каждые два года.

«Действующий руководитель и один из учредителей КМБПЧ Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству, и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ», - говорится в сообщении Бюро.

В ходе тайного голосования при наличии кворума директором был избран Денис Дживага, являющийся заместителем директора КМБПЧ и координатором проектов УВКБ ООН «Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства».

Также на собрании обсудили внесение незначительных изменений в органиграмму КМБПЧ, в устав и проведены выборы совета КМБПЧ.

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности основано в 1993 году. На данный момент является крупнейшей правозащитной организацией Казахстана с головным офисом в Алматы, десятью филиалами и одним представительством в регионах страны.

#Евгений Жовтис #КМБПЧ #Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

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