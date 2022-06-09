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В мире , Европа
Евросоюз планирует запретить продажи машин на ископаемом топливе после 2035 года

Европарламент (ЕП) в среду поддержал резолюцию, которая фактически предлагает запрет на продажу после 2035 года новых автомобилей с уровнем выбросов CO2 выше нулевого. Пленарную сессию ЕП, на которой был одобрен соответствующий документ, транслировала пресс-служба этого европейского органа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Докладчик считает необходимым значительно повысить уровень амбициозности стандартов CO2 для легковых автомобилей и микроавтобусов и поддерживает целевую дату не позднее 2035 года: к этому времени все новые легковые автомобили и микроавтобусы на рынке ЕС должны иметь нулевой уровень выбросов", – говорится в пояснении к резолюции.

Мера, предложенная Еврокомиссией, вызвала ожесточенные дебаты между представителями разных политических партий. В ходе голосования в среду 339 депутатов поддержали принятие документа, 249 выступили против, еще 24 воздержались. Вынесенная на голосование поправка, которая предписывает смягчить требование о снижении вредных выбросов с 100% до 90% и позволила бы сохранить гибридные модели, была отклонена с небольшим перевесом.

Данный запрет является частью плана Еврокомиссии по достижению климатически нейтральной экономики в ЕС к 2050 году. В 2021 году ЕК предложила с 2035 года полностью перейти на электромобили и запретить выпуск на территории Евросоюза автомобилей на традиционном топливе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Чехию в июле 2021 года выступила за расширение производства электромобилей и за то, чтобы страны Евросоюза субсидировали их продажи потребителям.

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