Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления

Налог на добавленную стои­мость (НДС) – один из самых распространенных налогов в мире. Это косвенный налог, который взимается с разницы между стоимостью проданных товаров или услуг и стоимостью использованных для их производства материалов и ресурсов. В отличие от налога на прибыль НДС облагает именно добавленную стоимость на каждом этапе производства и оборота товаров и услуг.

Процесс взимания НДС можно объяснить на простом примере. Производитель покупает сырье у поставщика и платит НДС. Затем он использует это сырье для создания товара и продает его оптовому покупателю, закладывая НДС в цену. Оптовый покупатель в свою очередь продает товар розничному продавцу, опять же добавляя НДС. В конечном итоге весь налог, собранный на каждом этапе, оплачивает конечный потребитель, что делает его основным плательщиком налога.

– Предположим, я оказываю услугу крупной нефтесервисной компании, – объясняет управляющий партнер ТОО «Dasco Consulting Group» Дармен Садвакасов. – Но важно понимать, что эта нефтесервисная компания тоже оказывает услугу нефтедобывающим компаниям, таким как, например, ТШО или «Казмунайгаз». Она предоставляет свои услуги этим компаниям и также включает НДС в размере 16%, то есть, скажем, с НДС услуга в один миллиард будет стоить миллиард 160 миллионов. Таким образом, нефтедобывающая компания платит нефтесервисной компании не только основную сумму, но и НДС. Эти 160 миллио­нов нефте­сервисная компания должна будет либо уплатить в бюджет, либо передать своим поставщикам. Когда я выставляю ей счет с НДС, для нее не имеет значения, какая ставка НДС, потому что она передает этот налог дальше, а сама берет его в зачет.

Затем, когда нефтесервисная компания передает этот НДС в бюджет, она платит государству на сумму, меньшую, чем заплатила своему поставщику. Это значит, что она передает часть своего обязательства по уплате НДС на своего поставщика. Так происходит далее по цепочке. Следовательно, НДС является косвенным налогом. Поэтому важно понимать, что, если НДС повысят на 4% (с 12 до 16%), то платить его будет тот, у кого нет зачетного НДС, то есть конечный потребитель. Будь то бизнес или физическое лицо. И если бизнес выступит инициатором «цепочки», то он и станет тем, кто понесет дополнительное бремя, так как именно он начнет всю цепочку расчетов, – дополняет эксперт.

Таким образом, государство, являясь социальным, что еще раз на днях подтвердил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью на IV Нацио­нальном курултае, вправе регулировать налоги, обеспечиваю­щие финансовое наполнение социальных программ. В том числе путем дифференциации ставок, что, кстати, соответствует мировым трендам.

В зависимости от страны и категории товара НДС имеет разные ставки. В Казахстане, напомним, сейчас она фиксированная – 12%. Также существует система пониженных ставок, которые практикуются в мире применительно к товарам первой необходимости, таким как продукты питания, лекарства, книги и другие товары социальной важности. В некоторых странах, например, в Великобритании, на экспортируемые товары ставка НДС нулевая, что помогает увеличить конкурентоспособность на международных рынках.

Такая же система сложилась и в Китае – там ставка НДС варьи­руется в зависимости от типа товара или услуги. Например, на продовольствие, лекарства, книги, а также к некоторым другим товарам и услугам применяется ставка 13%. К транспортным услугам, услугам связи и энергетическим ресурсам, таким как электричество и газ, применяется 9%. К финансовым услугам, образованию и большинству других ставка составляет 6%.

Следует отметить, что для экс­порта товаров из Китая ставка НДС составляет 0%, что стимулирует внешнюю торговлю и делает китайские товары более конкурентоспособными на международных рынках.

У другого соседа – России – схожая ситуация. Для большинства товаров и услуг НДС – 20%. Однако для некоторых категорий товаров и услуг предусмотрены пониженные ставки, такие как 10% на определенные продукты питания, лекарства, детские товары и отдельные услуги, включая общественное питание. Для экс­портируемых же товаров и ряда международных услуг применяется ставка 0%.

В Турции, а это торговый парт­нер Казахстана, НДС – 18%. Но на основные продукты питания, медицинские товары и услуги, а также на гостиничные услуги ставка НДС может составлять от 1 до 8%.

Одним из преимуществ НДС, как уже неоднократно отмечалось многими экспертами, является его способность обеспечивать стабильные доходы в бюджет. Этот налог напрямую связан с потреблением, а значит, его поступления растут с увеличением объемов потребления. НДС также проще администрировать, поскольку его сбор осуществляется на каждом этапе производственно-торгового процесса, что уменьшает возможности для уклонения от его уплаты.

Однако есть и недостатки. НДС является регрессивным налогом, то есть его воздействие на людей с низкими доходами значительно сильнее. И здесь есть над чем задуматься Правительству в плане создания неких адресных компенсационных механизмов. Люди же с большими доходами, как правило, могут позволить себе тратить меньшую долю своего дохода на товары и услуги, облагае­мые НДС. Налог на добавленную стоимость также влияет на цены товаров и услуг. Если ставка НДС повышается, это, как правило, приводит к росту цен на товары, так как бизнес, не желая терять прибыль, закладывает дополнительные расходы в стоимость товара. В этом отношении идея дифференцированных налоговых ставок – 16-10-0 – видится предпочтительнее перспектив «шоковой терапии» в виде НДС в 20%. При всем понимании необходимости повышения НДС для обеспечения социальной роли государства чересчур резкое одномоментное повышение налога на добавленную стоимость может привести к росту социальной напряженности и теневой экономики.

– То есть граждане и бизнес могут пожертвовать удобством безналичных расчетов ради того, чтобы избежать оплаты налогов. При таком раскладе пополнение казны станет крайне сложно контролировать, и это хорошо понимают в Правительстве, – говорит Дармен Садвакасов. – Поэтому даже пос­ле щадящего повышения ставки НДС важно будет наблюдать за экономической ситуацией: что происходит с теневым сектором, бизнесом, как изменяется уровень безработицы.

Итак, НДС является важным элементом налоговых систем многих стран. Он способствует стабильности бюджетных поступлений и упрощает сбор налога, направленного в основном на исполнение социальных гос­программ.