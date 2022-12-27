Фальшивыми долларами пытался расплатиться алматинец за криптовалюту

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В полицию Алматы обратился местный житель. По его словам, неизвестный при покупке криптовалюты пытался расплатиться с ним фальшивыми 100 тысячами долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе разбирательства было установлено, что потерпевший договорился в интернете о продаже криптовалюты на весьма крупную сумму денег. Была назначена встреча, где продавец перечислил на криптокошелек электронные деньги. Однако "покупатель" получение криптовалюты не подтвердил и пытался обвинить его в обмане.

Полицейские выяснили, что это – часть заранее придуманной аферы. Подозреваемого задержали.

"Как оказалось, задержанный не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по покупке виртуальных денег, поэтому принес на встречу фальшивые долларовые купюры", – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По данному факту следствием зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.