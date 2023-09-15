Фантасмагории Гули

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Людмила Макаренко

Фантастический мир художницы Гули Громовой может оказаться нашим завтрашним днем.

фото Юрия Беккера

О своей роли в искусстве казахстанская художница Гуля Громова говорит как об исследовательской и познавательной. Персональную выставку, открывшуюся в музее искусств им. А. Кастеева в Алматы, она назвала «Этот безумный прекрас­ный мир», а все 25 собранных на ней полотен посвятила осмыслению подлинной и виртуальной жизни в эпоху Интернета.

Сама Гуля рассказывает, что идея создания тематической серии возникла у нее во время пандемии – периода тревожного, тягучего застоя – как ответная реакция: «Не хочу смотреть на плохое, хочу смотреть на хорошее». Так на ее картинах появился альтернативный мир: порой слишком сочный, яркий и провокационный, как и положено в стилистике поп-сюрреализма.

Громова вообще считает, что художник может влиять на внешний мир, изображая образы его будущего. Но когда в этом будущем угадывается много неприятных предзнаменований, творец начинает философствовать. В работах Гули кроме размышлений о стремительно меняющемся мире, стирании границ между вечными и мнимыми ценностями, зарождении новых реалий прочитывается другая важная мысль – место прекрасному есть везде: в хаосе перемен и сценах апокалипсиса, в среде искусственного интеллекта и в пучине лютого эгоцентризма.

«Красивая красота» для нее – это люди из Instagram с фото после фильтров и ретуши, бесконечные повторения, клоны, публичные личности как новый пример для подражания. Но и в этом художница видит детское желание радости, счастья, любви и признания. А значит, будущее не так уж безнадежно. Чтобы уместить на полотне безумие и красоту одного и того же мира, она замечательно управляется классическими художественными приемами, используя метафоры, гротескную символику и переходя на язык фантасмагории. Выставка разбита на три части. В первой – «Летопись нового времени» – рассказывается о вероятных сценариях развития человеческой цивилизации в эпоху техногенных преобразований. Серия «Цветные тени» позволяет зрителю прожить несовершенство и красоту окружающей среды. А в «Реальных людях» Гуля представляет интересных ей самой современников так, что удается «посетить» их многогранный внутренний мир.

Кроме высокого уровня живописного мастерства коллеги Гули Громовой по творческому цеху признают за художницей неординарность мышления, собственный узнаваемый художественный язык, которые позволяют ей тонко раскрывать психологию героев и сущность быстро меняющегося времени.

#Алматы #выставка #художник #искусство #арт #Гуля Громова

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