Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В связи с гибелью шахтеров на шахте «Казахстанская», Федерация профсоюзов РК поставила вопрос целесообразности смены собственника «АрселорМиттал Темиртау». В организации напоминают, что до сих пор не озвучены результаты по мерам привлечения к ответственности виновных в предыдущих трагедиях на предприятиях АМТ, а также предлагают ряд необходимых мер в области труда шахтеров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Серьезную обеспокоенность вызывают факты повторяющихся трагедий, уносящих жизни людей, на предприятиях АМТ. При этом одной из главных причин является игнорирование иностранным инвестором требований промышленной безопасности. До сих пор не озвучены результаты по мерам привлечения к ответственности лиц, виновных в предыдущих трагедиях на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау». По непонятным причинам следствие затянулось, при этом нет ясности, будут ли привлечены к уголовной ответственности иностранные руководители, допустившие возникновение несчастных случаев, повлекших гибель людей.

Сегодня в обществе справедливо возникает вопрос о целесообразности смены собственника «АрселорМиттал Темиртау», не стремящегося соблюдать наши законы и выполнять принятые обязательства. Федерация профсоюзов, действуя, прежде всего, в интересах работников, выступает за то, чтобы по данному вопросу было принято взвешенное, обоснованное решение в рамках действующего законодательства», – говорится в заявлении.

Отмечается, что проблемы связаны с безответственностью работодателей, политикой снижения регуляторной нагрузки на бизнес и ослаблением государственного надзора за охраной труда, а также недостаточным применением инструментов мотивации работодателей по улучшению условий труда работников.

В ФПРК озвучили ряд необходимых на их взгляд для принятия мер.

Так, предлагается незамедлительно приступить к обновлению горно-шахтного оборудования и обеспечить бесперебойное материально-техническое снабжение.

Кроме того, для снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников угольной промышленности Правительству совместно с общественными организациями необходимо разработать комплексную Программу по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ и снижения аварийности, считают в федерации.

Также предлагается разработать систему электронного взаимодействия угольных компаний с надзорными органами в сфере развития цифровых систем контроля диспетчерского позиционирования персонала в горных выработках, обнаружения персонала при авариях, способствующего повышению безопасности ведения горных работ, снижению аварийности и травматизма в угольной отрасли, а также поддержанию боеготовности военизированных горно-спасательных, аварийно-спасательных частей.

Еще одним пунктом федерация предлагает внедрить систему государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности, предусматривающую автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значениях параметров технологических процессов в целях определения состояния промышленной безопасности.

Как считают в профсоюзах, необходимо исключить в системе оплаты труда на опасных производствах привязку размеров заработной платы от выработки. Приоритетом должна быть безопасность труда, а не безудержная погоня за плановыми производственными показателями.

Еще одной проблемой в федерации считают недостаток численности персонала.

«Необходимо, чтобы нормативы численности в обязательном порядке согласовывались с представителями работников предприятия. Должна быть ужесточена ответственность за несоблюдение утвержденных нормативов. Кроме того, вызывает обеспокоенность обстоятельство, что ключевые позиции, от которых зависит безопасный труд наших сограждан, занимают иностранцы, не в достаточной мере вникающие в реальные потребности производства», – отметили в ФПРК.

Вместе с тем, предлагается усилить меры государственного контроля и надзора и исключить действующие ограничения, предусмотренные трудовым и предпринимательским кодексами в деятельности государственной инспекции труда, а также увеличить штатную численность госинспекторов и передать государственную инспекцию труда от местных исполнительных органов в прямое подчинение Министерства труда и социальной защиты населения РК в соответствии с рекомендациями и стандартами Международной организации труда.

«Необходимо решить вопрос по снижению пенсионного возраста и обеспечению достойного возмещения вреда, причиненного здоровью работников. Труд шахтеров был и остается самым тяжелым и опасным, поэтому они лидируют в трагическом списке погибших и потерявших здоровье на производстве. При этом на сегодняшний день не решены вопросы по обеспечению достойных, адекватных выплат лицам, утратившим профессиональную трудоспособность. 

Федерация профсоюзов призывает социальных партнеров:

− неукоснительно и в полном объеме соблюдать нормы законодательства в области безопасности и охраны труда;

− всемерно содействовать формированию национальной культуры труда, совершенствованию организации профилактики безопасности и охраны труда на предприятиях и в организациях, используя механизм социального партнерства;

− предпринимать системные меры для обеспечения права трудящихся Казахстана на здоровые и безопасные условия труда.

Федерация профсоюзов заявляет свою четкую позицию – решение всех указанных проблем должно быть безотлагательным, поскольку это вопрос сохранения жизни миллионов трудящихся страны", – говорится в заявлении.

Федерация профсоюзов РК выразила соболезнования семьям и коллегам погибших шахтеров и сообщила, что профсоюзами будет оказана материальная и иная необходимая помощь семьям погибших и пострадавших шахтеров.

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