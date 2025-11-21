Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады

95

В финале команда РК оказалась сильнее Саудовской Аравии

Фото: Турар Казангапов

Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге.

На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

В финале команда РК оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счётом 45:29.

 

 

#медаль #золото #фехтование #Исламиада

