Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады
В финале команда РК оказалась сильнее Саудовской Аравии
Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге.
На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.
В финале команда РК оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счётом 45:29.