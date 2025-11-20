Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
В финале София провела поединок против Алары Атмака из Турции
София Актаева, выступающая за команду Казахстана по фехтованию, стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка завершила Исламиаду второй в соревнованиях по фехтованию на рапире.
В финале София провела напряжённый и конкурентный поединок против Алары Атмака (Турция).
Встреча завершилась со счётом 15:13 в пользу Алары.