Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025

Спорт
142

В финале София провела поединок против Алары Атмака из Турции

Фото: Нургали Жумагазы

София Актаева, выступающая за команду Казахстана по фехтованию, стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка завершила Исламиаду второй в соревнованиях по фехтованию на рапире.

В финале София провела напряжённый и конкурентный поединок против Алары Атмака (Турция).

Встреча завершилась со счётом 15:13 в пользу Алары.

 

#серебро #медаль #фехтование #София Актаева #Исламиада

