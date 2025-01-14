Фермер из Мангистау завоевала мировую известность

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто упорным трудом, талантом и неравнодушием добился успеха в профессии. Сегодняшняя героиня Александра Григолова – фермер, молочный технолог и сыродел. Ее имя известно далеко за пределами Мангистауской области, ведь она основала первую товарно-молочную козью ферму и единственную сыроварню в регионе, производящую крафтовые сыры.

Первый шаг к успеху

Родилась Александра Григолова на Дальнем Востоке. Ее первая профессия – переводчик с китайского языка. Образование она получила в России и Китае, а судьбоносным событием стало знакомство с будущим мужем Никитой Кобзевым. Он родом из Актау, где его семья более двадцати лет занималась разведением лошадей, развитием конного спорта и иппотерапией для детей.

В 2017 году, когда у старшего сына Александры Григоловой были выявлены пищевые особенности, врачи рекомендовали включить в рацион козье молоко. Так на семейной ферме появились первые две козы англо-нубийской породы. Они давали до десяти литров молока в день, что было слишком много для одной семьи.

– Мы начали раздавать излишки молока родителям детей, которые приезжали на иппотерапию. Со временем спрос на натуральное козье молоко стал расти, и это натолкнуло нас на мысль развивать эту сферу, – вспоминает Александра Николаевна.

Именно тогда на семейном совете было принято решение увеличить поголовье коз. Это стало началом пути, который не только изменил жизнь семьи, но и значительно повлиял на развитие сельского хозяйства в Мангистауской области.

В 2020 году на собственные средства семьи была построена и введена в эксплуатацию первая в Мангистауской области товарная козья молочная ферма «Жетi Лак» на 120 голов племенных коз стойлового содержания с круг­логодичным режимом доения и цехом переработки молока. Находится ферма в селе Акшукур Тупкараганского района. Это стало настоящим прорывом для региона, где молочного животноводства практически не было из-за сложных климатических условий: дефицита воды, жары и отсутствия качественных кормов.

– Мы понимали, что работа с животными требует особого отношения и ответственности. Поэтому я прошла обучение по сыроделию, а Никита стал изучать зоотехнию. Это позволило нам выстроить процесс профессионально, – рассказывает Александра Николаевна.

Сегодня ферма не только пос­тавляет козье молоко и молочные продукты в магазины Актау и Жанаозена, но и обеспечивает фермеров региона рабочими местами.

Искусство сыроварения

Сейчас в цехе переработки молока производят пастеризованное козье молоко, пять видов йогурта, айран, творог, сметану, сыры. Все это пос­тавляется в магазины региона максимально свежим. Особенно важна продукция из козьего молока детям, так как она гипоаллергенна и безлактозна, что позволяет употреб­лять ее, повышая иммунитет и защитные силы организма, тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Особая гордость предпринимателя – сыроварня, где Александра Николаевна является молочным технологом и сыроделом-мастером. Сыроварня «Жетi Лак» – единственное в Мангистау производство сыров разной степени выдержки из козье­го молока. На данный момент сыроварня производит 12 видов сыров различной степени выдержки (от двух недель до полутора лет созревания) и типа.

Производить высококачественные сыры позволяет квалификация Александры Григоловой, прошедшей обучение и стажировку на лучших профильных предприятиях во Франции, Великобритании, Турции и России. Она одна из немногих технологов мира, занимающаяся разработкой и производством сыров из верблюжьего молока. Авторский сыр Григоловой из молока мангистауских верблюдов получил серебряную медаль на чемпионате мира по производству сыров во Франции Mondial du Fromage 2023, а козий сыр – почетную «бронзу».

Мастерство производителя подтверждено казахстанскими и международными наградами. Александра Григолова признана мировым сообществом лучшей в крафтовом производстве сыров Республики Казахстан, она стала первым в Центральной Азии членом Международной гильдии сыроделов (Франция), кавалером ордена Св. Ягузона «За приверженность тради­циям» (Франция), а также первой из Казахстана аккредитованной судьей международного конкурса сырного мас­терства World cheese awards 2023 (Норвегия) и конкурса сыров и молочных продуктов Mondial du Fromage 2023 (Франция), ассоции­рованным членом Британской академии сыра (Великобритания).

Но работа женщины не ограничивается фермерством. Она активно занимается общественной деятельностью, делясь опытом с другими. Ее тренинги для фермеров и переработчиков молока помогают развивать сельское хозяйство региона. Особое внимание уделяется поддержке женщин на селе.

– Я вижу, как важно дать людям знания и уверенность в своих силах. Это помогает создавать новые бизнес-проекты и улучшать качество жизни в деревнях, – уверена бизнесвумен.

Проект «Ферма-инкубатор», инициированный Григоловой, знакомит подростков с фермерской профессией. За два дня дети не только узнают, как работает ферма, но и сами участвуют в повседневных делах.

– Мы хотим показать, что фермерство – это не скучная работа, а важная и интересная миссия, – поясняет она.

Международные проекты

Александра Григолова и Никита Кобзев стали идейными вдохновителями и главными организаторами Международного форума молочных экспертов и производителей сыров в Мангистауской области, который прошел осенью прошлого года. На его площадке выступали профессионалы в области молочного производства.

По приглашению фермеров Казахстан посетили лучшие экс­перты Международной гильдии сыроделов во главе с президентом Роланом Бартелеми, они провели первый в Центральной Азии открытый конкурс сыров Сheese Open 2024. Профессио­нальное мероприятие такого масштаба – инновация не только для РК, но и для Центральной Азии. В форуме приняли участие 160 специалистов молочной отрасли из 12 стран. Мероприятие состоялось при поддержке областного акимата и палаты предпринимателей «Атамекен».

– Для меня важно, чтобы Казахстан стал известен не только своей нефтью, но и высококачественными продуктами. Мы можем гордиться своим сыром, – отмечает Александра Николаевна.

Сейчас продукция фермы «Жетi Лак» продается в семи магазинах Актау и Жанаозена, а в планах – выйти на рынок других регионов Казахстана и расширить производство.

– Моя миссия – популяризация молочного производства в нашей стране. Хочу, чтобы каждый фермер знал, что его труд важен и ценен, – говорит специалист.

История Александры Григоловой – это пример того, как упорство, любовь к делу и желание помогать людям могут превратить мечту в реальность. Ее путь вдохновляет и доказывает, что человек труда – это тот, кто создает ценности для других.