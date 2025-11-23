В личном зачете лидирует Ландо Норрис, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Clive Rose/Getty Images

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1".

Вторым финишировал Ландо Норрис из McLaren, третьим - Джордж Расселл из Mercedes.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari), который стартовал с двадцатого места по итогам квалификации, занял десятое место.

Впереди еще два этапа чемпионата: в Катаре и Абу-Даби. В личном зачете лидирует Норрис (390), вторым следует его напарник по команде McLaren Оскар Пиастри (366), замыкает тройку лидеров Ферстаппен (341).