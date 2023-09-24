Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
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Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Японии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.
Второе и третье места заняли пилоты команды McLaren – британец Ландро Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.
Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете чемпионата, набрав 400 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес из Red Bull (223), третье – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (190).
Между тем Red Bull досрочно завоевал Кубок конструкторов, набрав 623 очка.