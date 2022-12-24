ФИФА могут поменять правила проведения чемпионатов мира

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Чемпионат мира хотят проводить раз в три года. Такое мнение Daily Mail высказал после интервью президента ФИФА Джанни Инфантино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Коммерческий и спортивный успех чемпионата мира придал уверенности Инфантино. Он убежден, что проведение турнира в разгар европейской зимы изменило правила игры и доказало: у футбола есть потенциал для развития и глобализации.

Однако на тему сокращения перерыва между главными турнирами планеты Инфантино в последнее время публично не высказывался. Не секрет, что он продавливал идею проведения ЧМ каждые два года, но УЕФА и южноамериканская конфедерация КОНМЕБОЛ высказались против этой инициативы и даже пригрозили бойкотом.

Daily Mail подчеркивает, что Инфантино не сдается. Теперь он хочет проводить чемпионат мира раз в три года, однако изменения если и вступят в силу, то не раньше 2030 года.

Швейцарец намерен остаться на своем посту до 2031 года и осуществить идею", - сообщает издание.

Чемпионат мира 2022 года прошел в Катаре. Его победителем стала Аргентина, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Францию.