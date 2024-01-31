Фиктивную справку о беременности представила в суде жительница ЗКО

Чтобы уйти от адмответственности в виде ареста, обвиняемая предоставила фиктивную справку о беременности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Установлено, что отделом полиции Бурлинского района в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 608 части 6 КоАП "Вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

– Чтобы уйти от адмответственности в виде ареста, она попросила знакомого, чтобы ей сделали фиктивную справку о беременности. По ее просьбе фельдшер центральной районной больницы изготовил фиктивную справку, которая в последующем была представлена в суд, – отметили в прокуратуре.

Прокуратура начала досудебные расследования по статье 385 части 1 УК в отношении фельдшера и по статье 385 части 3 УК в отношении правонарушительницы.

– Приговором Бурлинского районного суда гражданка признана виновной в использовании заведомо подложного документа и осуждена к штрафу в размере 20 МРП. За подделку медицинского документа фельдшер осужден к штрафу в размере 50 МРП, – рассказали в госоргане.

Вместе с тем, по адмстатье "Вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения" постановлением суда гражданка была признана виновной. Ей назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток, заключили в прокуратуре.