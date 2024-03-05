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Фиктивную вакцинацию проводили медучреждения СКО

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуроры инициировали проверку из-за того, что медучреждения формировали заявки на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz

Прокуроры провели проверку в учреждениях здравоохранения области. Они выявили нерациональное использование медицинских препаратов, факты фиктивной вакцинации и фальсификации официальных документов, что является грубейшим нарушением.

Так, в нарушение требований санправил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн. тенге.

Прокурорскими проверками выявлено более 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.

– 4 февраля по материалам органов прокуратуры УП Петропавловска начало досудебное расследование по уголовной статье  «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов». Ведутся следственные действия.

Выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом, – отметили в прокуратуре. 

По актам надзорного органа принимаются меры устранения нарушений и привлечению должностных лиц к ответственности.                                  

#нарушения #СКО #заявки #вакцинация #уголовное расследование #фальсификация

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