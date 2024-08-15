Фиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской области

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Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz

Так, расследуется уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства.

Как выяснилось, в 2022 году он выписал счета-фактуры в адрес 6 контрагентов на сумму свыше 1 млрд тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, чем способствовал контрагентам уклонению от уплаты налогов в бюджет государства, на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.