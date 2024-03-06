Филиал КазАвтоЖол незаконно брал оплату за проезд грузовиков в Кокшетау

Сообщается, что по результатам анализа вопроса соблюдения законодательства об оплате за проезд на платных участках дорог защищены права 605 предпринимателей-перевозчиков.

Так, филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» необоснованно начислялись суммы за проезд владельцам большегрузных автомашин на отрезке автодороги «Астана - Петропавловск». Платный участок начинается с 304 км автодороги общего пользования, который проходит через город Кокшетау, однако первая контрольная арка расположена лишь на 309 км.

Отмечается, что на пользователя уже при въезде на платную автомобильную дорогу и проезд через контрольную арку распространяются условия Публичного договора оператора дорог. При таких обстоятельствах, для субъекта предпринимательства стоимость проезда всего 5 км была равна 50 км.

После вмешательства прокуратуры начисленные суммы за проезд на указанном участке автодороги 605 субъектам бизнеса на сумму около 3,5 млн тенге отменены, а в целях устранения нарушений законности пересматривается работа дорожной измерительной системы.

Кроме того, прокуратурой инициирован вопрос введения «абонентской платы» для жителей населенных пунктов, профильным министерством он поддержан и находится на стадии согласования.