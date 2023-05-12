Филиалы еще 9 известных мировых университетов планируют открыть в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в Форуме президентов Альянса азиатских университетов (ААУ), проходящем в городе Астане в рамках ежегодного саммита организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Саммит является одним из ключевых мероприятий альянса и своего рода платформой, где ученые, исследователи и политики могут обсудить текущие проблемы и тенденции в сфере высшего образования. В этом году принимающей стороной выступает Назарбаев Университет.

Премьер-министр отметил, что мероприятие знаменует собой первую очную встречу руководителей университетов альянса после начала пандемии COVID-19.

«Стремительные преобразования в мире, вызванные пандемией COVID-19, технологической революцией, развитием искусственного интеллекта и другими факторами, усиливают потребность в инновационных решениях в различных областях, особенно в сфере образования», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что, учитывая мировые тенденции, Казахстан планирует довести уровень финансирования научных исследований до 1% ВВП к 2027 году. Кроме того, на фоне стремительных темпов цифровизации всех отраслей экономики Правительство ведет работу по формированию цифровой архитектуры высших учебных заведений, чтобы должным образом подготовить будущих участников рынка труда.

Параллельно с этим укрепляется сотрудничество с престижными иностранными университетами. Так, 4 международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University. До 2029 года планируется пригласить еще как минимум 9 известных университетов.

«В настоящее время также реализуются инициативы по преобразованию региональных казахстанских университетов в учебные заведения международного уровня. Для этого ведется работа по их оснащению и созданию исследовательских лабораторий. Данные центры будут способствовать академическому и научному развитию, поднимая стандарты в регионах», – сказал Алихан Смаилов.

Справочно: Альянс азиатских университетов – некоммерческая организация, основанная в 2017 году для содействия академическому и культурному сотрудничеству университетов-участников. В его состав входят 15 вузов со всей Азии, в том числе ведущие университеты Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и других стран.