Книгу о реформах Главы государства презентовали в Астане

Сенат

Сегодня состоялась презентация книги спикера Сената Маулена Ашимбаева «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего» и сборника аналитических докладов пятого курса «Талдау мектебі – Школа аналитики» на тему: «SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного управления», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Тематика книг отражает ключевые национальные интересы и раскрывает суть масштабных государственных преобразований, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сборник стал итогом командной работы экспертов и менторов в рамках обучающего курса «Талдау мектебі – Школа аналитики», объединив работы по семи ключевым направлениям: «Урбанистика, города будущего и региональное развитие», «Энергетика и устойчивая инфраструктура», «Экология и климатическая политика», «Агропромышленность и устойчивое сельское развитие», «Инклюзивность и социальная политика, «Образование и человеческий капитал», «Проактивное государственное управление». Аналитическое издание ориентировано как на руководителей государственных органов, так и на широкую общественность.

Как подчеркнул в ходе презентации Маулен Ашимбаев, в современных реалиях принятие решений требует комплексного подхода, а аналитическая деятельность становится ключевым стратегическим инструментом государственного управления. В связи с этим возрастает потребность в подготовке квалифицированных специалистов нового поколения, обладающих сильными аналитическими компетенциями. Именно на решение этой стратегической задачи направлена работа Школы аналитики и представленного сборника.

«Формирование эффективной парадигмы государственного управления в эпоху искусственного интеллекта – это очень важное направление и аналитики, и практической деятельности. Государственное управление будущего – это именно smart governance. Это умное, технологичное, гибкое управление. Парадигма прежних управленческих решений в сегодняшнем мире не работает.  Smart governance – это ключевая часть модернизационной повестки Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И ваше коллективное исследование – замечательный вклад в формирование новой парадигмы управления в Справедливом Казахстане», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к выпускникам Школы аналитики.

Рассказывая об издании «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего», Маулен Ашимбаев отметил его концептуальную связь со сборником докладов Школы аналитики через глубокий анализ природы текущих перемен и сути реформ Главы государства. По словам спикера Сената, книга, созданная на основе цикла его статей, призвана раскрыть внутреннюю логику модернизации страны, подчеркивая, что за всеми изменениями стоит последовательный и системный подход Президента Касым-Жомарта Токаева. В семи главах детально рассматриваются ключевые сферы – от экономики до национальной идентичности, а главной темой труда стало осмысление философии и глобального контекста этих реформ.

«Книга «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего» рассказывает о комплексной программе модернизации Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Каждая из семи глав книги содержит аналитический разбор узловых направлений масштабной повестки преобразований Главы государства. Анализируется внутренняя политика и экономика, региональное развитие и национальная идентичность, парламентская реформа и глобальное позиционирование Казахстана. Но главная линия книги – анализ самой природы реформ, их философский и глобальный контекст», – отметил Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых тезисах книги.

В ходе встречи были обсуждены инициативы, связанные с продвижением и реализацией курсом Главы государства по строительству Справедливого Казахстана, а также другие актуальные вопросы.

Участие в презентации книг также приняли депутаты Парламента, представители государственных структур, международных и общественных организаций, аналитических и научно-исследовательских центров.

#президент #реформы #Ашимбаев #книга

Популярное

Все
Университет как фактор развития регионов
Свет надежды
Импульс для развития фермерства
Спектакли на террасе
Бронзовые награды саблистов
Две медали из Шаосиня
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
У сборной будет новый тренер
Степь, ставшая домом
Под трели флейты и зум роботов
Здесь поддержат и помогут
Рекорд Месси и дерзость молодых королей
В условиях, максимально приближенных к реальным
В Алматы разыграли Кубок легенд
Отметили заслуги
Газотранспортную систему готовят к зимним нагрузкам
Криминалист с талантом иллюстратора
Достойный результат
Без серых схем и цепочек посредников
От декларации прав – к юридической ответственности государства
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Систему водоснабжения за счет возвращенных активов запустили в Кызылординской области
Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан
Дожди по расписанию
Самый действенный метод воспитания
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Новый вид бактерий открыл казахстанский ученый
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Завершился совместный образовательный курс Сената и Нацбанка
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов по…
Маулен Ашимбаев встретился с Маршалом Сената Польши
Ашимбаев высказался о финансировании квазигоссектора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]