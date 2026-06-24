Книгу о реформах Главы государства презентовали в Астане

Сегодня состоялась презентация книги спикера Сената Маулена Ашимбаева «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего» и сборника аналитических докладов пятого курса «Талдау мектебі – Школа аналитики» на тему: «SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного управления», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Тематика книг отражает ключевые национальные интересы и раскрывает суть масштабных государственных преобразований, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сборник стал итогом командной работы экспертов и менторов в рамках обучающего курса «Талдау мектебі – Школа аналитики», объединив работы по семи ключевым направлениям: «Урбанистика, города будущего и региональное развитие», «Энергетика и устойчивая инфраструктура», «Экология и климатическая политика», «Агропромышленность и устойчивое сельское развитие», «Инклюзивность и социальная политика, «Образование и человеческий капитал», «Проактивное государственное управление». Аналитическое издание ориентировано как на руководителей государственных органов, так и на широкую общественность.

Как подчеркнул в ходе презентации Маулен Ашимбаев, в современных реалиях принятие решений требует комплексного подхода, а аналитическая деятельность становится ключевым стратегическим инструментом государственного управления. В связи с этим возрастает потребность в подготовке квалифицированных специалистов нового поколения, обладающих сильными аналитическими компетенциями. Именно на решение этой стратегической задачи направлена работа Школы аналитики и представленного сборника.

«Формирование эффективной парадигмы государственного управления в эпоху искусственного интеллекта – это очень важное направление и аналитики, и практической деятельности. Государственное управление будущего – это именно smart governance. Это умное, технологичное, гибкое управление. Парадигма прежних управленческих решений в сегодняшнем мире не работает. Smart governance – это ключевая часть модернизационной повестки Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И ваше коллективное исследование – замечательный вклад в формирование новой парадигмы управления в Справедливом Казахстане», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к выпускникам Школы аналитики.

Рассказывая об издании «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего», Маулен Ашимбаев отметил его концептуальную связь со сборником докладов Школы аналитики через глубокий анализ природы текущих перемен и сути реформ Главы государства. По словам спикера Сената, книга, созданная на основе цикла его статей, призвана раскрыть внутреннюю логику модернизации страны, подчеркивая, что за всеми изменениями стоит последовательный и системный подход Президента Касым-Жомарта Токаева. В семи главах детально рассматриваются ключевые сферы – от экономики до национальной идентичности, а главной темой труда стало осмысление философии и глобального контекста этих реформ.

«Книга «Логика реформ. Семь глав казахстанской истории будущего» рассказывает о комплексной программе модернизации Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Каждая из семи глав книги содержит аналитический разбор узловых направлений масштабной повестки преобразований Главы государства. Анализируется внутренняя политика и экономика, региональное развитие и национальная идентичность, парламентская реформа и глобальное позиционирование Казахстана. Но главная линия книги – анализ самой природы реформ, их философский и глобальный контекст», – отметил Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых тезисах книги.

В ходе встречи были обсуждены инициативы, связанные с продвижением и реализацией курсом Главы государства по строительству Справедливого Казахстана, а также другие актуальные вопросы.

Участие в презентации книг также приняли депутаты Парламента, представители государственных структур, международных и общественных организаций, аналитических и научно-исследовательских центров.