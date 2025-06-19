Сотрудники департамента экономических расследований по СКО провели встречу с коллективом управления координации занятости и социальных программ акимата области, чтобы донести актуальные тренды в сфере финансовой безопасности, разобрать типичные угрозы и риски, показать, как эффективно противостоять им, сообщает Kazpravda.kz

Фото ДЭР по СКО

На встрече много говорилось о современных рисках в финансовой сфере, способах предотвращения и важности личной ответственности в управлении своими средствами. Особое внимание уделили схемам мошенничества, которые становятся все более изощренными и массовыми, а также мерам, которые позволяют не становиться жертвой преступников.

Соблюдение закона — основа стабильности. Глава государства подчеркнул: принцип «Закон и порядок» должен стать не просто нормой, а путеводителем в общественной, политической и идеологической жизни страны. Именно правопорядок и правосознание граждан напрямую влияют на экономическую безопасность и уровень финансовой культуры в обществе.

Повышение финансовой грамотности — это не просто просвещение. Это инструмент защиты граждан, позволяющий принимать обоснованные решения, распознавать манипуляции и сохранять свои средства в эпоху цифровых технологий и сложных рыночных процессов.

Такие инициативы являются неотъемлемой частью государственной политики по защите прав граждан и укреплению устойчивости финансовой системы страны.

Как подчеркнули организаторы, повышение финансовой грамотности — это не только способ обезопасить себя, но и важная часть экономической стабильности страны. Умение распознавать угрозы и правильно реагировать на них сегодня становится необходимым навыком для каждого.

Профилактическая работа в трудовых коллективах — часть более широкой кампании, направленной на повышение правосознания граждан, защиту их интересов и формирование культуры законопослушного поведения.