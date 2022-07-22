Финпирамида маскировалась под международную финансовую компанию в Нур-Султане

Столичный департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу пресек противоправную деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.

Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов», – предупредили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.